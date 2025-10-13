ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में लिफ्ट देने के बहाने लोगों को लूटने वाले 'लिफाफा गिरोह' पर एक्शन, तीन आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के हरि नगर थाना पुलिस ने लूटपाट के मामले में "लिफाफा गिरोह" के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया,लिफ्ट देने के बहाने करते थे लूट

लूटपाट के मामले में "लिफाफा गिरोह" के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया
लूटपाट के मामले में "लिफाफा गिरोह" के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat)
By ANI

Published : October 13, 2025 at 1:03 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 1:13 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की पश्चिमी ज़िला टीम ने 'लिफ़ाफ़ा गैंग' के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में ये जानकारी सामने आयी है कि यह गिरोह बुज़ुर्गों को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बिठाता था. उसके बाद उनके सोने के गहने और नकदी लूटकर कागज के लिफाफों में नकली गहने थमाकर फरार हो जाता था.
बुज़ुर्गों को लिफ्ट देने के बाद करते थे लूटपाट : बता दें कि 'लिफ़ाफ़ा गैंग' बुज़ुर्ग नागरिकों को लिफ्ट देने के बाद उन्हें लूटने के लिए जाना जाता है वे नागरिकों के सोने के गहने और नकदी चुराकर, असली गहनों की जगह कागज़ के लिफ़ाफ़ों में रखे नकली गहने रखकर उन्हें ठगते थे. पुलिस ने बताया कि महिला ने जुलाई में हरि नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, उसके कुछ दिनों के बाद फिर से उसी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को देखा गया जब उसे पता चला कि उसे दिए गए लिफ़ाफ़े में असली कीमती सामान की बजाय नकली गहने थे. जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसएचओ हरि नगर, इंस्पेक्टर आशु गिरोत्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. इस गिरफ्तारी से चोरी के दो संगीन मामले सुलझाए गए हैं.

स्वर्ग आश्रम रोड के पास विशेष टीम ने तीनों का किया ट्रैप : शनिवार को विशेष टीम को सूचना मिली कि "लिफाफा गैंग" के सदस्य एक कार में घूम रहे हैं. त्वरित कार्रवाई करते हुए, स्वर्ग आश्रम रोड के पास जाल बिछाया गया. पुलिस ने जब इन्हें रुकने का इशारा किया तो चालक ने भागने की कोशिश की. हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को रोक लिया और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया.कार की जांच करने पर, टीम ने वाहन की मूल पंजीकरण प्लेट, एक कृत्रिम चेन, दो अंगूठियां और पीड़ितों को ठगने में इस्तेमाल किए गए 22 कागज़ के लिफाफे बरामद किए. पुलिस ने बताया कि वाहन और आपत्तिजनक सामग्री जब्त कर ली गई है.

संदिग्ध आई टेन कार से हुई तीनों की गिरफ्तारी : टीम ने घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की और एएनपीआर तकनीक की मदद से कार की पहचान की, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी. आरोपियों का पता लगाने के लिए लगातार मैन्युअल इंटेलिजेंस विकसित की गई. लगातार खुफिया जानकारी विकसित करने के बाद, 11 अक्टूबर को टीम को गिरोह की गतिविधि के बारे में एक गुप्त सूचना मिली. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आई टेन कार से इन्हें गिरफ्तार किया.

तीनों आरोपियों ने कबूला अपना गुनाह : तीनों आरोपी दीपक (43), सागर (35) और रोशन (52) हैं. कार की तलाशी लेने पर वाहन की असली नंबर प्लेट, नकली गहने और लिफाफे बरामद हुए. पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. जांच में पता चला कि ये सभी आदतन अपराधी हैं और इन पर पहले से ही हत्या और चोरी जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं. वे आसान पैसे कमाने और जल्दी अमीर बनने के लिए यह अपराध करते थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

