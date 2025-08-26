ETV Bharat / state

कानपुर में ऑपरेशन महाकाल; भू-माफिया नेगी भाइयों पर केस दर्ज, एक ही फ्लैट कई बार बेचा - KANPUR NEWS

डीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस को 10 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं.

कानपुर में ऑपरेशन महाकाल.
कानपुर में ऑपरेशन महाकाल. (Photo Credit: Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 9:57 AM IST

कानपुर: शहर में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से संचालित आपरेशन महाकाल में कुछ दिन पहले वकील अखिलेश दुबे को जेल भेजा गया था. वहीं, अब पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए कानपुर में भू-माफिया की श्रेणी में चिन्हित नेगी भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

शहर के रावतपुर थाना पुलिस ने केशवपुरम स्थित होटल के संचालक गजेंद्र सिंह नेगी, उसके भाई सुमित सिंह नेगी और वासुदेव नेगी के खिलाफ डकैती, जबरन वसूली और धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. इसकी पुष्टि एडीसीपी पश्चिम कपिल देव सिंह ने की है.

उन्होंने बताया कि राणा प्रताप नगर निवासी योगेश कुमार सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार तीनों भाइयों पर की गई है. तीनों भाइयों के खिलाफ पुलिस को 10 से अधिक शिकायतें मिली थीं. पुलिस के आला अफसरों ने बताया कि तीनों भाइयों के खिलाफ जो शिकायतें सामने आईं, उनमें यह पाया गया कि तीनों भाइयों ने जो फ्लैट्स बनाए उन एक-एक फ्लैट्स को कई बार बेचा गया. इससे आरोपियों ने अच्छी खासी संपत्ति अर्जित की.

कमिश्नरेट पुलिस के अफसरों ने जांच के दौरान देखा कि फ्लैट्स को तोड़कर होटल का रूप दिया गया. अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. जल्द ही उन्हें भी जेल भेजा जाएगा. योगेश कुमार के मुताबिक उन्होंने 25 मई 2018 को नेगी इंक्लेव के भूतल में कार्यालय के लिए जगह खरीदी थी.

इसके बाद वहां जाकर कुर्सी, मेज, फ्रिज, टीवी, सोफा समेत अन्य सामान रखवा दिया. 18 जुलाई 2018 को जब वह किसी काम से बाहर गए और वापसे लौटे तो नेगी बंधुओं ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया. वहीं, जैसे ही उन्होंने कार्यालय का शटर उठाया तो अंदर का सामान गायब था. वहां दीवार बन गई थी. विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी थी.

TAGGED:

OPERATION MAHAKAAL IN KANPUR ACTION AGAINST NEGI BROTHERS KANPURLAND MAFIA KANPUR NEGI BROTHERSKANPUR OPERATION MAHAKAL UPDATESKANPUR NEWS

