सूरज माली पर प्रकरण : कपासन CI लाइन हाजिर, धीरज बोले-पानी के लिए खून बहाना मेवाड़ की परंपरा नहीं
सूरज माली पर हमले के मामले में कपासन सीआई को लाइन हाजिर किया. घायल सूरज को आर्थिक मदद पर भी चर्चा की गई.
Published : September 27, 2025 at 8:15 AM IST
चित्तौड़गढ़: कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पहुंचे धीरज गुर्जर शुक्रवार को जिले के कपासन में सोशल मीडिया पर पानी की मांग उठाने वाले सूरज माली पर जानलेवा हमले मामले में जारी धरने में पहुंचे. उन्होंने कहा कि पानी के लिए खून बहाना मेवाड़ की परंपरा नहीं है. उन्होंने भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा. इस बीच कपासन थाने के सीआई को लाइन हाजिर कर दिया.
कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि मेवाड़ में पानी या अधिकार की लड़ाई में खून बहाने की परंपरा कभी नहीं रही. नेता चाहे प्रधान सेवक बने, लेकिन लोकतंत्र में असली राजा हमेशा जनता रहती है. कोई नेता जीवन भर राजा नहीं रह सकता. वह केवल कुछ साल के लिए चुना जाता है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद अस्पताल पहुंच कर घायल सूरज माली के इलाज के लिए 7 लाख रुपए की सहायता दी है. उन्होंने कपासन सीआई के लाइन हाजिर होने को धरना दे रहे लोगों की जीत बताया. उन्होंने कहा कि सूरज को न्याय दिलाने के लिए जितनी बार आना पड़ेगा, आऊंगा. धरने को कांग्रेस नेता सुरेंद्रसिंह जाड़ावत, जिलाध्यक्ष भैरूलाल चौधरी, पीसीसी सदस्य ललित बोरीवाल आदि ने भी संबोधित किया.
पढ़ें:सूरज माली हमला: पुलिस ने मुख्य आरोपी किशन गुर्जर को उत्तराखंड से दबोचा
इन मांगों पर चर्चा: धरनास्थल पहुंची अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरितासिंह ने बताया कि कपासन सीआई रतन सिंह को लाइन हाजिर करने की बात कही. मामले की जांच विधानसभा क्षेत्र से बाहर डीएसपी स्तर के अधिकारी से कराने पर सहमति जताई. घायल सूरज माली को आर्थिक सहायता दिलाने पर भी विचार किया गया. प्रदर्शनकारियों ने मांग रखी कि जिस व्यक्ति ने फैक्ट्री के एचआर को फोन किया और पूरी साजिश रची, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए.