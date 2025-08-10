Essay Contest 2025

बूंदी में अवैध मांस की दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 25 अवैध दुकानों में से 6 को किया सीज - ILLEGAL MEET SHOPS IN BUNDI

बूंदी शहर में नगर परिषद के सर्वे में मांस की 25 दुकानों को चिह्नित किया गया. रविवार को इनमें से 6 को सीज किया गया.

अवैध मांस की दुकान (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2025 at 8:45 PM IST

बूंदी: शहर में अवैध मांस की दुकानों के खिलाफ नगर परिषद ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की. परिषद ने रविवार को 6 अवैध को सीज किया. स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक धरोहरों व मंदिरों के आसपास अतिक्रमण के विरोध में विशाल प्रदर्शन की चेतावनी दी थी. इसके बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया और रविवार को ही टीम बनाकर अलग-अलग इलाकों में दबिश दी गई. इस दौरान नैनवां रोड सहित कई क्षेत्रों में बिना लाइसेंस चल रही मांस की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया गया.

सर्वे में 25 अवैध दुकानें चिह्नित: नगर परिषद के राजस्व अधिकारी रवि दाधीच ने बताया कि हाल ही में करवाए गए सर्वे में शहर में कुल 25 अवैध मांस की दुकानें पाई गई हैं. रविवार को अभियान के पहले चरण में नैनवां रोड पर अवैध रूप से संचालित 6 दुकानों को सीज किया गया है. उन्होंने कहा कि कार्रवाई सोमवार को भी जारी रहेगी. शेष दुकानों को भी नियमानुसार बंद करवाया जाएगा. परिषद के कार्यवाहक आयुक्त धर्मेंद्र मीणा ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है. आज भी कई दुकानों को सीज किया गया है. सभी अवैध दुकानें बंद करवाई जाएंगी.

लाइसेंसधारी केवल 26 दुकानें, कई का नवीनीकरण भी अटका: नगर परिषद आंकड़ों के अनुसार, बूंदी में बकरे के मांस की केवल 26 दुकानें ही लाइसेंसधारी हैं, लेकिन उनमें से भी कई का लाइसेंस नवीनीकरण पिछले वर्षों से लंबित है. मांस व्यापारियों का कहना है कि वे कई बार नगर परिषद से नवीनीकरण के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रक्रिया में देरी के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है.

आंदोलन की चेतावनी ने तेज की कार्रवाई: सर्व हिंदू समाज के प्रशांत मोदी ने बताया कि वे कई बार नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल को लिखित रूप से अवैध मांस की दुकानों पर कार्रवाई की मांग कर चुके हैं. लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है. मोदी ने कहा कि सोमवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए व्यापारिक संगठनों, साधु-संतों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न समाजों के लोगों को आमंत्रित किया गया है.

