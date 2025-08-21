ETV Bharat / state

ट्रकों से गेहूं निकालकर वजन बढ़ाने के लिए मिलाया जा रहा था पानी; हापुड़ जिला प्रशासन ने 8 ट्रक जब्त किए

एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी, कि एफसीआई गोदाम से जो गेहूं राशन वितरण के लिए जाता है. उसकी चोरी होती है.

ट्रकों से गेहूं निकालकर वजन बढ़ाने के लिए मिलाया जा रहा था पानी.
ट्रकों से गेहूं निकालकर वजन बढ़ाने के लिए मिलाया जा रहा था पानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 10:22 AM IST

हापुड़: सरकारी राशन की चोरी और कालाबाजारी के नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं. हापुड़ जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर प्रशासनिक अधिकारियों के भी होश उड़ गए. दरअसल, राशन माफिया सरकारी गेहूं की सप्लाई के दौरान गेहूं की बोरियों से माल चोरी करते थे. इसके बाद वजह बढ़ाने के लिए बोरियों पर पानी डाल दिया जाता था.

हापुड़ जिला प्रशासन और पुलिस ने एक ढाबे पर खड़े ट्रकों में छापेमारी करके इस तरह की चोरी पकड़ी है. सरकारी गेहूं की सप्लाई वाले ऐसे 8 ट्रकों को जब्त किया है. साथ ही इस मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. प्रशासन का दावा है, कि इस तरह से चोरी की सूचना काफी समय से मिल रही थी. इस मामले में ट्रांसपोर्टर से भी पूछताछ की जाएगी.

एडीएम संदीप कुमार.

एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी, कि एफसीआई गोदाम से जो गेहूं राशन वितरण के लिए जाता है. कुछ लोग उसे रास्ते में से रोककर राशन निकाल लेते हैं. फिर उसका वजन बढ़ाने के लिए उसमें पानी मिला देते हैं. हमारी टीम ने जब यहां चेकिंग की, तो इसमें कुछ गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिनमें से गेहूं निकालकर पानी मिलाया गया है.

फिलहाल सभी गाड़ियों को जब्त कर मंडी समिति में खड़ा कराया जा रहा है. इसके बाद जांच करके कार्रवाई की जाएगी. गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए इनमें पानी मिलाया जाता है. चौधरी ढाबे पर, जहां यह ट्रक खड़े मिले हैं, वहां भी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके.

