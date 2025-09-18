ETV Bharat / state

रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे परिवार से मारपीट का आरोप, चौहटन SHO पर गिरी गाज

बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन थाने में शिकायत लेकर पहुंचे एक परिवार के साथ मारपीट के आरोपों के बाद अब थानाधिकारी पर गाज गिरी है. एसपी ने इस मामले चौहटन थानाधिकारी राजूराम को लाइन हाजिर कर दिया है. इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर टीना डाबी, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई थी. एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने आदेश जारी कर चौहटन थानाधिकारी राजुराम लाइन हाजिर करते हुए मुख्यालय बाड़मेर किया है. आदेश में बताया गया है कि चौहटन थानाधिकारी राजुराम के विरुद्ध गंभीर आरोपों की प्राथमिक जांच विचाराधीन होने से लाइन हाजिर किया गया है.

पीड़ित गौतम सेठिया के अनुसार 12 सितंबर को उनके पड़ोसी की ओर से मकान पर दीवार बनाई जा रही थी. इस बात को लेकर विवाद हुआ था. वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ चौहटन थाने में शिकायत दर्ज करने गया था. गौतम का आरोप है कि थानाधिकारी ने उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करते हुए मारपीट की. पुलिस ने उनका मेडिकल नहीं करवाया. इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की.