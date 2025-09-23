ETV Bharat / state

संभल में एसिड अटैक; दिनदहाड़े अध्यापिका पर परिचित ने फेंका तेजाब, 30 फीसदी झुलसी, 2 महीने बाद होनी थी शादी

स्कूटी से स्कूल से घर लौटते वक्त वारदात को दिया अंजाम, आरोपी को चिन्हित कर तलास में जुटी पुलिस

जिला अस्पताल में भर्ती युवती. (Etv Bharat)
Published : September 23, 2025 at 8:10 PM IST

संभलः उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लाख दावों के बीच मंगलवार को जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. नखासा थाना क्षेत्र के ग्राम देहपा में दिनदहाड़े अज्ञात ने निजी स्कूल की अध्यापिका पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया. तेजाब के हमले में युवती करीब 30% तक झुलस गई और उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. युवती की दो महीने बाद शादी होनी है. सूचना मिलते ही थाना नखासा पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी.

SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मंगलवार दोपहर 2.5 बजे सूचना मिली कि नखासा थाना क्षेत्र की युवती एक निजी स्कूल में पढ़ाती है. दोपहर में जब युवती स्कूटी से घर आ रही थी, तभी घर के पास स्कूटी सवार ने उसके ऊपर केमिकल फेंक दिया. जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई है. युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर ने युवती के 25 से 30 फीसदी झुलसने की जानकारी दी है, फिलहाल इलाज जारी है. एसपी ने बताया कि फॉरेसिंक टीम को बुलाकर केमिकल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है. मैं खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया है. प्रथम दृष्टया किसी परिचित द्वारा ही युवती पर केमिकल (तेजाब) फेंका गया है. आरोपी को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी.

जिला अस्पताल संभल के डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि युवती पर एसिड अटैक हुआ है और उसका इलाज जारी है. वहीं, पीड़िता ने बताया कि स्कूटी पर सवार हेलमेट लगाए युवक उसके पास आया और अचानक तेज़ाब फेंककर फरार हो गया.

