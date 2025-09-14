ETV Bharat / state

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री 25 से 27 फरवरी तक पुष्कर में पहली बार करेंगे हनुमंत कथा

अजमेर: बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में पहली तीन दिवसीय हनुमंत कथा को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई. बागेश्वर धाम प्रशासन पहले ही कथा की तिथि का ऐलान कर चुका है. पुष्कर में अगले वर्ष 25 से 27 फरवरी तक कथा होगी. आयोजक पुष्कर के श्री श्याम सनातन सेवा समिति ने कथा की तैयारी शुरू कर दी. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पहली बार पुष्कर में हनुमंत कथा करेंगे.

आयोजन समिति के पदाधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने पुष्कर के नए मेला मैदान में 25 से 27 फरवरी तक कथा की स्वीकृति दी है. तीन दिवसीय कथा से पहले तीर्थ नगरी पुष्कर को 51 हजार भगवा ध्वज से सजाया जाएगा. कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे. इसके लिए श्री श्याम सनातन सेवा समिति 1100 स्वयंसेवकों की टीम तैयार कर रही है. यह टीम श्रद्धालुओं के इंतजाम देखेगी. आयोजक समिति की ओर से सनातन महाकुंभ का निमंत्रण देने रथयात्रा निकाल जाएगी.