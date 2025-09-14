बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री 25 से 27 फरवरी तक पुष्कर में पहली बार करेंगे हनुमंत कथा
आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पुष्कर में पहली तीन दिवसीय हनुमंत कथा 25 फरवरी 2026 से होगी.
Published : September 14, 2025 at 8:32 AM IST
अजमेर: बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की जगत पिता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में पहली तीन दिवसीय हनुमंत कथा को प्रशासनिक मंजूरी मिल गई. बागेश्वर धाम प्रशासन पहले ही कथा की तिथि का ऐलान कर चुका है. पुष्कर में अगले वर्ष 25 से 27 फरवरी तक कथा होगी. आयोजक पुष्कर के श्री श्याम सनातन सेवा समिति ने कथा की तैयारी शुरू कर दी. आचार्य धीरेंद्र शास्त्री पहली बार पुष्कर में हनुमंत कथा करेंगे.
आयोजन समिति के पदाधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने पुष्कर के नए मेला मैदान में 25 से 27 फरवरी तक कथा की स्वीकृति दी है. तीन दिवसीय कथा से पहले तीर्थ नगरी पुष्कर को 51 हजार भगवा ध्वज से सजाया जाएगा. कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे. इसके लिए श्री श्याम सनातन सेवा समिति 1100 स्वयंसेवकों की टीम तैयार कर रही है. यह टीम श्रद्धालुओं के इंतजाम देखेगी. आयोजक समिति की ओर से सनातन महाकुंभ का निमंत्रण देने रथयात्रा निकाल जाएगी.
कई हस्तियां करेंगी शिरकत: शर्मा ने बताया कि कथा स्थल पर बागेश्वर धाम सरकार का भव्य दिव्य दरबार सजेगा. पर्ची से लोगों की समस्या का समाधान भी होगा. कथा के दौरान देश के कई प्रसिद्ध संत महात्मा यहां आएंगे. राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक हस्तियां भी शिरकत करेंगी. कथा के दौरान प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैयालाल मित्तल भी एक शाम सनातन के नाम से शानदार प्रस्तुति देंगे. श्रद्धालुओं के लिए वाटरप्रूफ डोम बनाएंगे. देशभर के प्रमुख संतों के लिए अलग से मंच तैयार कराएंगे.