जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा में आचार्य देशमुख वशिष्ठ महाराज का आगमन हुआ.जिन्होंने मौजूदा समय में समाज में आ रही विकृति को लेकर अपनी बातें रखी.आचार्य के मुताबिक जो पूजनीय हैं उनका आज तिरस्कार हो रहा है. वहीं जिन चीजों को वैदिक पुराणों में अपवित्र बताया गया है,उसे लोग बेटा कह रहे हैं.समाज की इसी विकृति को दूर करने के लिए बंशी वाले श्याम को अब आना ही होगा.उन्होंने इसके लिए दो पंक्तियां भी कहीं कि मेरे बंशी वाले श्याम अब चाहिए तुझको आना, तेरी ही इंतजार में है अब तो सारा जमाना. उन्होंने कहा कि आज समाज में इतनी विकृतियां आ गई है कि इसको दूर करने के लिए आध्यात्मिक शरण मे लोगों को जाना होगा.

''मेरे मुरली वाले श्याम अब तो चाहिए तुझको आना, तेरी ही इंतजार में है सारा ही जमाना

बोतल में दूध भी कही कही है, दही अब तेरे वास्ते कहीं भी नहीं है

माखन तो तुझको ही बैकुंठ से है लाना, जिनको तू पूजता है, वो आज कत्ल होती है

बैठी हुई लीडरों की जान को वो रोती है, पर इन्हें रोती देख कर तू आंसू ना बहाना

बंशी वाले श्याम अब तो चाहिए तुझको आना.''



कथा के माध्यम से जीवन में आता है बदलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सनातन धर्म को पीछे करने की साजिश : इस दौरान आचार्य ने कहा कि सनातन धर्म काफी पुराना है.राम और कृष्ण को सनातन में आना पड़ा.ऐसे में कई दुष्ट विकृतियां भी आईं लेकिन सनातन का झंडा नीचे नहीं हुआ.आज घोर विडंबना यही है कि जिस भारत देश में दूध दही की नदियां बहा करती थी,वहां का समाज अब शराब पीकर भ्रष्ट हो रहा है.

प्रेमानंद और रामभद्राचार्य को लेकर कही बड़ी बात : उन्होंने अपनी कविता की एक पंक्ति सुनाते हुए आज के जनता और सरकार के क्रिया कलाप को आसान शब्दों मे बताया.उन्होंने कहा माता पिता के चारों पैर में चारों धाम है.कहीं तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं. माता पिता और बुजुर्गो की सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है.आचार्य देशमुख वशिष्ठ ने प्रेमानंद महाराज और जगत गुरु राम भद्राचार्य के विषय में बड़ी सहजता से कहा दोनों ही विद्वान हैं. प्रेमानन्द महाराज ईश्वर प्रेम की चरम पर हैं,दोनों ही सम्मानीय हैं.दोनों का ज्ञान अपार है.

कथा के माध्यम से जीवन में आता है बदलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्राचीन ग्रंथ में महिलाओं के सम्मान वाले स्थान में देवताओं का वास होना कहा गया है. लेकिन आज महिलाओं ने पश्चिमी करण को अपनाना शुरु कर दिया है. खान पान रहन सहन सभी बदल गया है. सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए सभी युगों में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग विरोध करते रहे, लेकिन सनातन धर्म आज भी चिरस्थाई बना हुआ है - आचार्य देशमुख वशिष्ठ महाराज, कथावाचक

कथा के माध्यम से जीवन में बदलाव : आचार्य देशमुख वशिष्ठ महाराज ने आज के बदलते परिवेश पर भी व्यंग किया है. उन्होंने कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि समाज में कितना बदलाव आ रहा है. आचार्य देशमुख ने कहा कि आज के दौर में भ्रूण हत्या,वनों की कटाई और माता पिता का तिरस्कार करना जैसी चीजें हो रही हैं.हमारा प्रयत्न ये रहता है कि जो भी व्यक्ति कथा सुनने आ रहा है उसके हृदय में परिवर्तन हो.यदि 5 हजार की संख्या में 50 लोगों के हृदय में परिवर्तन हो जाए तो हमारी कथा सफल हो जाती है.हमने कई लोगों के जीवन में बदलाव आते देखा है.

देश के हर कोने में कथा करते हैं आचार्य : आचार्य देशमुख वशिष्ठ जी ने इस दौरान कहा कि उन्होंने भगवान कृपा से 5 वर्ष की आयु से ही सत्संग करना शुरु कर दिया था.अब देश के कोने-कोने में भागवत कथा, राम कथा और शिव कथा सुनाते हैं और सभी को पुराणों के गुण रहस्य को आसान शब्दों मे सुना कर सार बताते हैं.इससे यदि कुछ लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है तो बड़ी सफलता होगी.



आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के आनंदम धाम में इन दिनों श्रीमद भागवत ज्ञान सप्ताह महोत्सव का आयोजन हो रहा है. इस महोत्सव में आचार्य देशमुख वशिष्ठ जी महाराज भागवत कथा का प्रवचन कर रहे हैं. साथ ही भागवत गीता के उपदेशों को आज के परिवेश से जोड़ कर लोगों को जीने की कला सीखा रहे हैं. मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रवचन कर रहे महाराज को सुनने के लिए महिलाओं और युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

''वुमेन फॉर ट्री'' अमृत मित्र अभियान: महिला समूह को सौंपी गई पौधों के देखरेख की जिम्मेदारी

नक्सलियों ने मंदिर के रास्ते में लगाया IED फिर भी आस्था में नहीं आई कमी, जानिए इस प्राचीन गणेश मंदिर की महिमा

सरकारी योजनाओं में लापरवाही, भुगतान निकाला लेकिन काम अधूरे पड़े, जनपद पंचायत गुरुर के CEO बोले- जांच होगी