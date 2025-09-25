वन विभाग में 06 प्रभारी DFO समेत 31 ACF के हुए तबादले, जानें चर्चा में क्यों आया राजाजी टाइगर रिजर्व
राजाजी टाइगर रिजर्व में आश्चर्यजनक रूप से चौथे एसडीओ की तैनाती कर दी गई है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2025 at 9:45 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में 06 प्रभारी डीएफओ समेत 31 ACF को तैनाती दी गई है. हालांकि तबादला सूची में चर्चा का विषय राजाजी टाइगर रिजर्व ही रहा, जहां चौथे ACF अफसर की भी तैनाती कर दी गई. ऐसा इसलिए क्योंकि राजाजी में सामान्यतः 3 SDO के पद हैं और सूची में एक और अफसर को प्रभारी सहायक वन संरक्षक भेजने का आदेश हुआ है.
वन विभाग में 06 प्रभारी DFO समेत ACF के हुए तबादले: राजाजी टाइगर रिजर्व हाल ही में सांपों के अवैध जहर को लेकर खूब चर्चाओं में रहा. इस दौरान वैनम सेंटर को लेकर टाइगर रिजर्व के पत्र भी सामने आए. लेकिन अब एक बार फिर राजाजी चर्चाओं में है. ऐसा इसलिए क्योंकि राजाजी में चौथे SDO की तैनाती की गई है, जबकि यहां 3 SDO अमूमन तैनात किए जाते हैं.
सहायक वन संरक्षक अजय लिंगवाल को प्रभारी उपनिदेशक कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव की जिम्मेदारी देते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
हालांकि वह पहले से ही सहायक वन संरक्षक राजाजी की जिम्मेदारी देख रहे हैं.
विजय सैनी को मिली ये जिम्मेदारी: उधर इस तबादला सूची में
विजय सैनी को प्रभारी सहायक वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व की जिम्मेदारी दी गई है.
विजय सैनी को अवैध पेड़ कटान से जुड़े मामले में निलंबित किया गया था और ये वन संरक्षक शिवालिक से संबद्ध थे. हालांकि इसके बाद उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या निर्णय हुआ, इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई. इस मामले में प्रभारी ACF विजय सैनी ने बताया कि उन्हें बहाल कर दिया गया था और उनकी जांच पूरी हो गई है. हालांकि जांच के आधार पर आगे कुछ नहीं हुआ है.
इन सहायक वन संरक्षकों को भी मिली तैनाती: इसके अलावा लंबे समय से इंतजार कर रहे कई सहायक वन संरक्षकों को भी तैनाती दी गई है. इसमें-
- प्रदीप कुमार प्रभारी डीएफओ सिविल सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा
- कार्तिकेय को प्रभारी डीएफओ वन वर्धनिक साल हल्द्वानी
- संतोष कुमार पंत को प्रभारी डीएफओ भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत
- मयंक कुमार को प्रभारी डीएफओ भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी
- मनीष जोशी को प्रभारी डीएफओ अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर की जिम्मेदारी दी गई है.
इनका भी हुआ तबादला: सहायक वन संरक्षक के रूप में विकास रावत, शालिनी जोशी, नेहा चौधरी, आरती, उषा पुरी, अनिल कुमार जोशी, अनिल सिंह रावत, राखी जुयाल, उदय नंद गौड़, किरण शाह, साधु लाल, ललित कुमार, राजकुमार, लक्की शाह, ज्वाला प्रसाद, सुनील कुमार, बिन्दर पाल, अमित कुमार, सावित्री गिरि, पूजा पायल, शिवानी गहलोत, सुनील दत्त बलोनी, रश्मि ध्यानी और जुगल किशोर को इस तबादला सूची में शामिल किया गया है.
