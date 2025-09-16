गोल्डी बराड़ और लाॅरेंस बिश्नोई का नाम लिखकर किया धमकी भरा पोस्ट; लिखा- 'जो रास्ते में आएगा वो मौत की नींद सोयगा', पुलिस ने किया गिरफ्तार
बैंक मैनेजर को धमकी देने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 6:25 PM IST
बरेली : जिले के बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सिरफिरे युवक को गिरफ्तार किया है. युवक पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दहशत फैलाने का आरोप है. युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट किया था. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
एक लाख 85 हजार रुपये है बैंक लोन : प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे ने बताया कि बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर के रहने वाले राज कश्यप की मां का कुछ महीने पहले देहांत हो चुका है. उन्होंने बताया कि उसकी मां के नाम एक कार है, जिस पर लगभग एक लाख 85 हजार रुपये बैंक लोन है. राज कश्यप उस कार को अपने नाम कराना चाहता था, जिस पर बैंक मैनेजर ने उसके घर के अन्य सदस्यों का सहमति पत्र देने के बाद बकाया लोन जमा करने की बात कही.
थाना बारादरी क्षेत्रान्तर्गत एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर की जा रही कार्यवाही के संबंध में श्री पकंज कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी तृतीय की बाइट। #UPPolice pic.twitter.com/43Qs1QXaO2— Bareilly Police (@bareillypolice) September 16, 2025
उन्होंने बताया कि इस बात से नाराज होकर राज कश्यप ने फेसबुक पर बैंक मैनेजर को गोली मारने और अधिकारियों को भी गालियां देते हुए धमकी भरी एक पोस्ट की थी. राज कश्यप ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि "गोल्डी बराड़ जिंदाबाद... जो रास्ते में आएगा वो मौत की नींद सोएगा...लाॅरेंस बिश्नोई जिंदाबाद".
उन्होंने बताया कि राज कश्यप ने पोस्ट किया ताकि लोग उससे डरने लगे. सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट जैसे ही पुलिस की जानकारी में आई उसके बाद पुलिस ने सिरफिरे राज कश्यप को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
क्षेत्राधिकारी पकंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बारादरी के रहने वाले राज कश्यप के द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ विवादित पोस्ट और टिप्पणी की गई. जिस संबंध में थाना बारादरी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया. राज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है.
यह भी पढ़ें : बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग; पिता बाल-बाल बचे, परिवार में दहशत