ETV Bharat / state

गोल्डी बराड़ और लाॅरेंस बिश्नोई का नाम लिखकर किया धमकी भरा पोस्ट; लिखा- 'जो रास्ते में आएगा वो मौत की नींद सोयगा', पुलिस ने किया गिरफ्तार

बैंक मैनेजर को धमकी देने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: Bareilly police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली : जिले के बारादरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सिरफिरे युवक को गिरफ्तार किया है. युवक पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दहशत फैलाने का आरोप है. युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट किया था. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

एक लाख 85 हजार रुपये है बैंक लोन : प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे ने बताया कि बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर के रहने वाले राज कश्यप की मां का कुछ महीने पहले देहांत हो चुका है. उन्होंने बताया कि उसकी मां के नाम एक कार है, जिस पर लगभग एक लाख 85 हजार रुपये बैंक लोन है. राज कश्यप उस कार को अपने नाम कराना चाहता था, जिस पर बैंक मैनेजर ने उसके घर के अन्य सदस्यों का सहमति पत्र देने के बाद बकाया लोन जमा करने की बात कही.

उन्होंने बताया कि इस बात से नाराज होकर राज कश्यप ने फेसबुक पर बैंक मैनेजर को गोली मारने और अधिकारियों को भी गालियां देते हुए धमकी भरी एक पोस्ट की थी. राज कश्यप ने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि "गोल्डी बराड़ जिंदाबाद... जो रास्ते में आएगा वो मौत की नींद सोएगा...लाॅरेंस बिश्नोई जिंदाबाद".

उन्होंने बताया कि राज कश्यप ने पोस्ट किया ताकि लोग उससे डरने लगे. सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट जैसे ही पुलिस की जानकारी में आई उसके बाद पुलिस ने सिरफिरे राज कश्यप को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्षेत्राधिकारी पकंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बारादरी के रहने वाले राज कश्यप के द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ विवादित पोस्ट और टिप्पणी की गई. जिस संबंध में थाना बारादरी पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया. राज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें : बरेली में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग; पिता बाल-बाल बचे, परिवार में दहशत

For All Latest Updates

TAGGED:

BAREILLY NEWSGOLDY BRARLAWRENCE BISHNOIBAREILLY LATEST NEWSBAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.