लखनऊ में ब्यूटीशियन को बहला-फुसलाकर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार - LUCKNOW NEWS

आरोपी की पहचान अनस सिद्दीकी के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 9:05 PM IST

लखनऊ: राजधानी के मोहनलालगंज पुलिस ने ब्यूटीशियन को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अनस सिद्दीकी के रूप में हुई है. साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, मोहनलालगंज की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ब्यूटी पार्लर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी. जब युवती का कुछ पता नहीं चला, तो उसके भाई ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अनस सिद्दीकी नाम का युवक उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. पुलिस ने एक टीम गठित कर युवती की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया.

वहीं, पीड़ित युवती ने पुलिस को दिए गए अपने बयान बताया कि आरोपी अनस सिद्दीकी ने उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था, फिर उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया. इसके बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज की. पुलिस ने तत्काल एक टीम गठित कर आरोपी अनस सिद्दीकी को गोसाईगंज थाना क्षेत्र के जेल रोड, इंदिरा नहर के पास से गिरफ्तार किया.

मोहनलाल गंज इंस्पेक्टर दिनेश कुमार ने बताया ब्यूटीशियन को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनस कटरा बक्कास खुर्दही बाजार का रहने वाला है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है.

