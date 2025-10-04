ETV Bharat / state

बर्थडे पार्टी की खुशियों पर ग्रहण लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार, किशोर को मार दी थी गोली

किशोर को लगी थी गोली: मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेश पर पुलिस टीमों का गठन किया गया, मुखबिर तंत्र और कुशल सुरागरसी के आधार पर 3 अक्टूबर की देर शाम आरोपी विनीत को ग्राम भोवावाली से गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 12 बोर का देशी तमंचा भी बरामद किया. फिलहाल आरोपी के खिलाफ थाना खानपुर में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

बर्थडे पार्टी का फायरिंगबाज गिरफ्तार: जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता गड्डू पुत्र रमेश निवासी ग्राम कलसिया ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 28 सितंबर को गांव में जन्मदिन समारोह आयोजित था. इसी दौरान गांव के ही निवासी विनीत पुत्र नेगपाल ने भतीजे विवेक पर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी. गोली लगते ही बच्चे की हालत गंभीर हो गई और हड़कंप मच गया.

लक्सर: थाना खानपुर क्षेत्र के ग्राम कलसिया में जन्मदिन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब एक युवक ने पार्टी के दौरान फायरिंग कर दी. गोली लगने से 13 वर्षीय विवेक नाम का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज कुछ दिनों में उसे अवैध तमंचे के साथ धर दबोचा.

पुलिस ने क्या कहा: वहीं इस बाबत खानपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र राठी ने बताया कि-

बर्थडे पार्टी में गोली चलाने के आरोपी विनीत पुत्र नेगपाल निवासी ग्राम कलसिया, थाना खानपुर, जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर बरामद किया.

-धर्मेंद्र राठी, थाना प्रभारी-

इलाके में पहले भी हुई हैं फायरिंग की घटनाएं: पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और अपराधियों के हौसले पस्त हुए हैं. आपको बता दें यह पहली घटना नहीं है इससे पूर्व भी खुशियां मातम में बदली हैं. थाना पथरी क्षेत्र के शिवगढ़ गांव में भी ऐसी घटना हुई थी. ये घटना उस वक्त की है, जब दूल्हे की घुड़चढ़ी की रस्म निभाई जा रही थी. इसी दौरान दूल्हे के पिता ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी. एक के बाद एक चली गोली के छर्रे पास खड़ी रिश्तेदार की बेटी को जा लगी थी. इस घटना से खुशी का माहौल देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गया था. गंभीर रूप से घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया था. बच्ची का इलाज कराया गया था. काफी लंबा इलाज के बाद बच्ची की जान बची थी.

तमंचा लहराने वाला युवक गिरफ्तार हुआ था: आए दिन शादी समारोह में डीजे की धुन पर अक्सर युवा तमंचा लहराते नजर आते हैं. अभी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक डीजे की धुन पर तमंचा लहराते हुए डांस कर रहा था. वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा था. हालांकि पुलिस हर्ष फायरिंग को लेकर काफी सतर्क है. पुलिस समय-समय पर लोगों को जागरूक भी करती है और इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है.

