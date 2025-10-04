ETV Bharat / state

नाबालिग से किया था दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा, पीड़िता ने की थी आत्महत्या की कोशिश

दुष्कर्म से आहत होकर नाबालिग पीड़िता ने जान देने का प्रयास किया. इधर अदालत ने आरोपी को 10 सजा सुनाई.

accused of molestation sentenced
पॉक्सो कोर्ट अलवर (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 4:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 4 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर राशि दिलवाने के निर्देश दिए.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 अप्रैल 2024 को एक प्रकरण दर्ज कराया कि उनकी बेटी घर के पास कुएं पर नहाने के बाद कपड़े धो रही थी, उसी समय गांव का युवक वहां आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. आरोपी के जबरदस्ती करने पर पीड़िता ने बचाव के प्रयास किए, लेकिन वह नाकाम रही. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. पीड़िता ने घर आकर अपने साथ हुई घटना से परिजनों को अवगत कराया.

पढ़ें: दुष्कर्म की सजा काट चुके आरोपी से आहत होकर महिला ने की थी सुसाइड, गिरफ्तार

शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. उन्होंने बताया कि थाना पुलिस ने प्रकरण के सभी तथ्यों का गहन एवं विस्तृत अनुसंधान किया. अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया. विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की तरफ से 17 गवाहों को परीक्षित व 33 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया. सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने सजा सुनाई. न्यायाधीश ने पीड़िता को तीन लाख प्रतिकर के रूप में दिलवाए जाने की भी अनुशंसा की है.

पीड़िता ने खाया था जहर: विशेष लोक अभियोजक यादव ने बताया कि अपने साथ हुई घटना से आहत होकर पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की थी. परिजनों को पता लगने पर पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिससे उसकी जान बच सकी.

For All Latest Updates

TAGGED:

MOLESTATION WITH MINORTEN YEARS IN PRISONVICTIM TRIED TO SUICIDEACCUSED OF MOLESTATION SENTENCED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे : डॉग लवर्स ने कहा-स्ट्रीट डॉग्स भी समाज का हिस्सा, इन्हें नफरत नहीं...प्यार दें

एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं

1 नवंबर से SBI कार्ड की ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव, जानें डिटेल

TATA कैपिटल IPO में एंकर निवेशकों की भारी मांग, LIC सबसे बड़ा निवेशक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.