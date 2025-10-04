ETV Bharat / state

नाबालिग से किया था दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा, पीड़िता ने की थी आत्महत्या की कोशिश

पॉक्सो कोर्ट अलवर

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 4, 2025 at 4:59 PM IST 2 Min Read

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 4 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर राशि दिलवाने के निर्देश दिए. विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 4 अप्रैल 2024 को एक प्रकरण दर्ज कराया कि उनकी बेटी घर के पास कुएं पर नहाने के बाद कपड़े धो रही थी, उसी समय गांव का युवक वहां आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया. आरोपी के जबरदस्ती करने पर पीड़िता ने बचाव के प्रयास किए, लेकिन वह नाकाम रही. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया. पीड़िता ने घर आकर अपने साथ हुई घटना से परिजनों को अवगत कराया. पढ़ें: दुष्कर्म की सजा काट चुके आरोपी से आहत होकर महिला ने की थी सुसाइड, गिरफ्तार