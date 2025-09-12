जमशेदपुर में हुए 30 लाख रुपये की लूट का खुलासा, मास्टरमाइंड पंजाब से गिरफ्तार
जमशेदपुर में हुए 30 लाख रुपये की लूट का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. वारदात का मास्टरमाइंड पंजाब से गिरफ्तार किया गया है.
जमशेदपुर: बिस्टुपुर थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2025 को हुई 30 लाख रुपये की लूट की घटना का जमशेदपुर पुलिस ने खुलासा कर लिया है. पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मास्टरमाइंड को पंजाब के अमृतसर से पकड़ा गया है.
दिनदहाड़े लूट की वारदात
4 सितंबर 2025 को बिस्टुपुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर कारोबारी साकेत अग्रवाल से इनोवा कार सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े 30 लाख रुपये लूट लिए थे. साकेत अग्रवाल स्कूटी से बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर रुपये से भरा बैग छीन लिया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए.
विशेष टीम ने की जांच
जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि लूट की घटना की जांच के लिए विशेष अनुसंधान टीम (एसआईटी) का गठन किया गया था. टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में लगे 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर छापेमारी शुरू की गई.
मास्टरमाइंड सहित चार गिरफ्तार
एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने पंजाब के अमृतसर में छापेमारी कर लूट के मास्टरमाइंड राकेश मंडल को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर तीन अन्य आरोपियों कमलेश नारायण दुबे, सुधीर नारायण बेहरा और गणेश कुम्भकार उर्फ कुचा को भी पकड़ा गया. पूछताछ में कमलेश दुबे ने स्वीकार किया कि उसने इस लूट की साजिश रची थी और वारदात से पहले लगातार रेकी की गई थी.
बरामदगी और अन्य आरोपियों की तलाश
पुलिस ने अब तक 10 लाख 69 हजार 700 रुपये बरामद किए हैं. इसके साथ ही घटना में इस्तेमाल एक देसी पिस्टल, इनोवा कार और चार मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. एसएसपी ने बताया कि इस लूट में शामिल तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
