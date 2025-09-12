ETV Bharat / state

जमशेदपुर में हुए 30 लाख रुपये की लूट का खुलासा, मास्टरमाइंड पंजाब से गिरफ्तार

Published : September 12, 2025 at 5:13 PM IST

जमशेदपुर: बिस्टुपुर थाना क्षेत्र में 4 सितंबर 2025 को हुई 30 लाख रुपये की लूट की घटना का जमशेदपुर पुलिस ने खुलासा कर लिया है. पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मास्टरमाइंड को पंजाब के अमृतसर से पकड़ा गया है.

दिनदहाड़े लूट की वारदात

4 सितंबर 2025 को बिस्टुपुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड पर कारोबारी साकेत अग्रवाल से इनोवा कार सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े 30 लाख रुपये लूट लिए थे. साकेत अग्रवाल स्कूटी से बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने उनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर रुपये से भरा बैग छीन लिया और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए.

विशेष टीम ने की जांच

जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि लूट की घटना की जांच के लिए विशेष अनुसंधान टीम (एसआईटी) का गठन किया गया था. टीम ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में लगे 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की. फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर छापेमारी शुरू की गई.