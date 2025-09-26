ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर ठगी, 1.82 करोड़ के साइबर फ्रॉड का आरोपी गिरफ्तार
साइबर पुलिस ने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ठगी के 1 करोड़ 82 लाख फ्रॉड के आरोपी मोहित गोचर को झालावाड़ से गिरफ्तार किया.
Published : September 26, 2025 at 9:09 PM IST
झालावाड़: जिले की साइबर थाना पुलिस व स्टेट साइबर क्राइम, चेन्नई की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के नाम पर झांसा देकर 1 करोड़ 82 लाख 97 हजार रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. साइबर पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी के बैंक खाते की जानकारी जुटाई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ. साइबर पुलिस ने आरोपी के बैंक खातों में बड़ी मात्रा में रकम का ट्रांजेक्शन होना पाया, जिसके बाद स्टेट साइबर क्राइम, चेन्नई की टीम झालावाड़ पहुंची व स्थानीय साइबर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर आरोपी के घर दबिश दी गई.
पुलिस ने इस दौरान आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में सिम कार्ड, अलग-अलग बैंक की चेक बुक, डेबिट कार्ड के अलावा कई संदिग्ध सामग्री बरामद की है. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि स्टेट साइबर क्राइम, चेन्नई ब्रांच में फरियादी ने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज कराया था. अनुसंधान के दौरान साइबर टीम ने आरोपी के जिले में छुपे होने की संभावना जताई थी.
पढ़ें: ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की साइबर ठगी, गिरफ्तार आरोपी के खाते में मिले सूबत
इस दौरान आरोपी के खिलाफ अनुसंधान में बैंक खाते में अचानक करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन होने की जानकारी मिली, जिसके बाद स्टेट साइबर क्राइम टीम की डीएसपी आर प्रियदर्शनी के नेतृत्व में साइबर टीम झालावाड़ पहुंची तथा झालावाड़ पुलिस के सहयोग से आरोपी मोहित गोचर के घर दबिश दी गई. इस दौरान पुलिस की टीम को आरोपी के घर से करीब 136 सिम कार्ड, आठ डेबिट कार्ड, चेक बुक, बैंक की पासबुक और 300 पेज के रिज्यूम बरामद हुए हैं. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. स्टेट साइबर क्राइम, चेन्नई की टीम आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर चेन्नई रवाना हुई है.
नेटवर्क एजेंट के रूप में करता था काम: एसपी ने बताया कि आरोपी मोहित गोचर पूरे भारत में साइबर अपराध के नेटवर्क के एजेंट के रूप में काम कर रहा था. आरोपी के द्वारा फर्जी बैंक खातों का उपयोग करके साइबर अपराधियों को खरीद तथा आपूर्ति की गई है, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी हो रही थी.