CCTV और सोशल मीडिया का कमाल, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी यूपी से गिरफ्तार, जानिये कैसे

आरोपी की पहचान अफान पुत्र उस्मान निवासी सराय तोक जनपद हरदोई के रूप में की गई है.

VIKASNAGAR CRIME NEWS
विकासनगर क्राइम (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2025 at 10:41 AM IST

2 Min Read
विकासनगर: नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दून पुलिस ने यूपी के हरदोई से किया गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से नाबालिग को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

सलाकू निवासी एक व्यक्ति ने थाना सेलाकुई पर 22 सितंबर को सूचना दी कि मेरी पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है. जिस पर थाना सेलाकुई पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई. परिजनों ने आशंका जताई की दूसरे ध्रम का कोई दूसरा लड़का उनकी लड़की को भगाकर ले गया है. पुलिस ने इसके बाद नाबालिग की बरामदगी के लिए टीमों का गठन किया गया. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली. जिसके बाद आरोपी के बारे में जानकारी एकत्र की गई. आरोपी के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पैनी नजर रखी गई. इसके बाद आरोपी और गुमशुदा नाबालिग के हरदोई उत्तर प्रदेश में होने की जानकारी मिली. पुलिस ने इसके बाद टीम को हरदोई रवाना किया. टीम ने नाबालिग को हरदोई से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

सेलाकुई थाना अध्यक्ष पीडी भट्ट ने बताया आरोपी की पहचान अफान पुत्र उस्मान निवासी सराय तोक जनपद हरदोई के रूप में की गई है. नाबालिग ने बताया आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण के साथ पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

वहीं, दूसरी और कालसी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में एक वारंटी को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है. कालसी पुलिस ने बताया वारंटी की पहचान जयपाल पुत्र प्रेमदास निवासी कोटी कनसर चकराता के रूप में हुई है. आरोपी को कालसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है.

विकासनगर क्राइम न्यूजनाबालिग दुष्कर्म आरोपीविकासनगर नाबालिग लापताVIKASNAGAR CRIME NEWS

