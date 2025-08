ETV Bharat / state

युवती ने युवक पर लगाया यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार - PHYSICAL ABUSE CASE

कॉन्सेप्ट इमेज ( Photo-ETV Bharat )

Published : August 5, 2025 at 11:12 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:42 AM IST

अल्मोड़ा: द्वाराहाट में एक युवती ने एक धर्म विशेष के युवक पर यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. द्वाराहाट थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने द्वाराहाट थाने में तहरीर देते हुए कहा कि एक धर्म विशेष का युवक उसकी बेटी के साथ मारपीट, जान से मारने की धमकी, यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाकर पैसों की मांग कर रहा है. उन्होंने मामले में तुरंत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना द्वाराहाट में बीएनएस की धारा 69,115(2), 351(2), 352 व 3/5 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत एफआईआर पंजीकृत की गई. एसएसपी देवेन्द्र पींचा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए. जिसके बाद थानाध्यक्ष द्वाराहाट अवनीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने आरोपी की खोजबीन शुरू करते हुए जानकारी जुटाई तो पता चला कि आरोपी जिला साउथ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है. पुलिस टीम ने युवती से मारपीट व यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. जिसके बाद पुलिस टीम आरोपी को अल्मोड़ा लेकर आई और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है. एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने कहा कि आरोपी को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया गया है और अन्य संलिप्तों के विरुद्ध भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है. ऐसे प्रकरणों में पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा और मामले की विवेचना जारी है. पढ़ें-बनभूलपुरा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, पीड़िता ने आहत होकर उठाया खौफनाक कदम, आरोपी की तलाश जारी

Last Updated : August 5, 2025 at 11:42 AM IST