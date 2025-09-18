ETV Bharat / state

मेहंदीपुर बालाजी में जेल से छूटते ही हत्याकांड के आरोपी ने निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार

दौसा: जिले का मेहंदीपुर बालाजी कस्बा बुधवार देर रात को अचानक थम गया. सड़कें थीं, गाड़ियां थीं, डीजे का शोर था… पर माहौल में था डर, क्योंकि यह कोई शादी की बारात नहीं, बल्कि हत्याकांड के आरोपी सीताराम मीना का 'शक्ति प्रदर्शन' था. कार के सनरूफ में खड़े होकर हत्या का आरोपी और उसके साथी कानून का मजाक उड़ा रहे थे. इस बीच थाना प्रभारी गौरव प्रधान की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनटों में आरोपी के शक्ति प्रदर्शन को ठप कर दिया. पुलिस ने एसयूवी, एक डीजे पिकअप और सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनमें वही सीताराम मीना भी था, जिस पर 8 अगस्त 2023 को हिस्ट्रीशीटर निरंजन मीना की हत्या का आरोप है.

ये आरोपी किए गिरफ्तार: थाना प्रभारी प्रधान ने बताया कि सड़कों पर आमजन में भय कायम करने के मकसद से डीजे की धुन पर जुलूस के रूप में निकल रहे थे. आरोपी हल्ला करते हुए धमकियां दे रहे थे कि हमारा साथी जेल से छूट गया है. अब जो हमारे सामने आएगा, उसे हम देख लेंगे. इस पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड के आरोपी सीताराम मीना (30) और उसके साथी भीम मीना (35), महेश (21), आकाश (25), रिंकु (25), हरिओम उर्फ बिट्टू (19) और नरेश (25) को गिरफ्तार किया है.