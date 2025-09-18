ETV Bharat / state

मेहंदीपुर बालाजी में जेल से छूटते ही हत्याकांड के आरोपी ने निकाला जुलूस, पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार

हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड के आरोपी ने जेल से छूटते ही शक्ति प्रदर्शन किया. पुलिस ने उसे साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया.

murder accused procession
कार में बैठकर जुलूस निकाला आरोपी (ETV Bharat Dausa)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: जिले का मेहंदीपुर बालाजी कस्बा बुधवार देर रात को अचानक थम गया. सड़कें थीं, गाड़ियां थीं, डीजे का शोर था… पर माहौल में था डर, क्योंकि यह कोई शादी की बारात नहीं, बल्कि हत्याकांड के आरोपी सीताराम मीना का 'शक्ति प्रदर्शन' था. कार के सनरूफ में खड़े होकर हत्या का आरोपी और उसके साथी कानून का मजाक उड़ा रहे थे. इस बीच थाना प्रभारी गौरव प्रधान की अगुवाई में टीम मौके पर पहुंची और कुछ ही मिनटों में आरोपी के शक्ति प्रदर्शन को ठप कर दिया. पुलिस ने एसयूवी, एक डीजे पिकअप और सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. उनमें वही सीताराम मीना भी था, जिस पर 8 अगस्त 2023 को हिस्ट्रीशीटर निरंजन मीना की हत्या का आरोप है.

ये आरोपी किए गिरफ्तार: थाना प्रभारी प्रधान ने बताया कि सड़कों पर आमजन में भय कायम करने के मकसद से डीजे की धुन पर जुलूस के रूप में निकल रहे थे. आरोपी हल्ला करते हुए धमकियां दे रहे थे कि हमारा साथी जेल से छूट गया है. अब जो हमारे सामने आएगा, उसे हम देख लेंगे. इस पर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर हत्याकांड के आरोपी सीताराम मीना (30) और उसके साथी भीम मीना (35), महेश (21), आकाश (25), रिंकु (25), हरिओम उर्फ बिट्टू (19) और नरेश (25) को गिरफ्तार किया है.

जेल से छूटते ही हत्याकांड के आरोपी ने निकाला जुलूस. (ETV Bharat Dausa)

पढ़ें: हिस्ट्रीशीटर अनस उर्फ शूटर ने युवक की बेरहमी से की हत्या, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम, मुख्य आरोपी समेत 6 गिरफ्तार

थाने के बाहर हिस्ट्रीशीटर को पटक गए थे बदमाश: थाना प्रभारी ने बताया कि 8 अगस्त 2023 को सीताराम मीना सहित कई बदमाशों ने मिलकर हिस्ट्रीशीटर निरंजन मीना की बेरहमी से मारपीट कर दी थी. उसे गंभीर हालत में थाने के पास पटककर फरार हो गए थे. तत्कालीन हेड कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा ने घायल हिस्ट्रीशीटर को सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था. इस मामले में तब से ही सीताराम मीना जेल में बंद था. वह बुधवार को ही जमानत पर छूटकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचा था. यहां आमजन में भय बनाने के उद्देश्य से जुलूस निकाला. इस पर बालाजी थाना पुलिस ने उसे अपने छह अन्य साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE ACTION AGAINST PROCESSIONARRESTED BY DAUSA POLICEACCUSED SHOWED POWERHISTORY SHEETER MURDER CASEMURDER ACCUSED PROCESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादक देशों की लिस्ट में डाला, बताया अमेरिका के लिए खतरा

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.