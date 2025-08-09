जोधपुर: बोरानाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में दो दिन पहले 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले के आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया गया. अब न्यायाधीश के सामने पीड़िता से शिनाख्त करवाने के बाद उसकी पहचान सामने आएगी.

डीसीपी पश्चिम विनीत बंसल ने बताया कि थाना क्षेत्र के बुझावड़ की सरहद पर 6 अगस्त की शाम युवती शौच के बाद लौट रही थी कि अज्ञात मोटर साइकिल चालक ने उसे पकड़ लिया. उससे दुष्कर्म किया. इसकी रिपोर्ट उसी रात दर्ज की गई. आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई. घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी भी नहीं थे. इसके लिए पूरे क्षेत्र की गहनता से पड़ताल की. पीड़िता के बताए हुलिए के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची.

सीसीटीवी से मिला सुराग: पीड़िता मूलत मध्यप्रदेश की रहने वाली है. वह बुझावड़ में कमठाणा मजदूर है. थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि पूरी पड़ताल में दूरदराज में सिर्फ एक सीसीटीवी मिला. उसमें पीड़िता के बताए हुलिए जैसा आदमी नजर आया. इस आधार पर सूचना जुटाई एवं परंपरागत तरीकों को अपनाते हुए एवं मुखबिर सक्रिय किए. ग्राम गंगाणा, बुझावड़ व आसपास डोर टू डोर सर्वे किया. हुलिये से मिलते जुलते सैकड़ों लोगों से गहनता से पूछताछ की. इसी दौरान कांस्टेबल राजू मीणा को मुखबिर से खास सूचना मिली.इस पर उसे दस्तयाब किया.

कबूला गुनाह: पुलिस घटना के 48 घंटे में अज्ञात आरोपी तक पहुंच गई. उसे दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की. आरोपी ने घटना को अंजाम देना कबूल लिया. बापर्दा गिरफ्तार किया गया. अब उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर शिनाख्त कार्रवाई की जाएगी.