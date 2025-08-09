Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

जोधपुर में युवती से दुष्कर्म: एक सीसीटीवी और डोर टू डोर सर्वे के जरिए 48 घंटे में आरोपी तक पहुंची पुलिस - ACTION OF JODHPUR POLICE

मूलत: मध्यप्रदेश की निवासी कमठाणा मजदूर युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने बापर्दा गिरफ्तार किया.

The accused is in the custody of Bornada Police
बोरनाड़ा पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 9, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read

जोधपुर: बोरानाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में दो दिन पहले 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले के आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया गया. अब न्यायाधीश के सामने पीड़िता से शिनाख्त करवाने के बाद उसकी पहचान सामने आएगी.

डीसीपी पश्चिम विनीत बंसल ने बताया कि थाना क्षेत्र के बुझावड़ की सरहद पर 6 अगस्त की शाम युवती शौच के बाद लौट रही थी कि अज्ञात मोटर साइकिल चालक ने उसे पकड़ लिया. उससे दुष्कर्म किया. इसकी रिपोर्ट उसी रात दर्ज की गई. आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई. घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी भी नहीं थे. इसके लिए पूरे क्षेत्र की गहनता से पड़ताल की. पीड़िता के बताए हुलिए के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची.

पढ़ें:महिला से सामूहिक दुष्कर्म के 8 आरोपी बापर्दा गिरफ्तार, कराई जाएगी शिनाख्त परेड - JHALAWAR POLICE

सीसीटीवी से मिला सुराग: पीड़िता मूलत मध्यप्रदेश की रहने वाली है. वह बुझावड़ में कमठाणा मजदूर है. थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि पूरी पड़ताल में दूरदराज में सिर्फ एक सीसीटीवी मिला. उसमें पीड़िता के बताए हुलिए जैसा आदमी नजर आया. इस आधार पर सूचना जुटाई एवं परंपरागत तरीकों को अपनाते हुए एवं मुखबिर सक्रिय किए. ग्राम गंगाणा, बुझावड़ व आसपास डोर टू डोर सर्वे किया. हुलिये से मिलते जुलते सैकड़ों लोगों से गहनता से पूछताछ की. इसी दौरान कांस्टेबल राजू मीणा को मुखबिर से खास सूचना मिली.इस पर उसे दस्तयाब किया.

कबूला गुनाह: पुलिस घटना के 48 घंटे में अज्ञात आरोपी तक पहुंच गई. उसे दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की. आरोपी ने घटना को अंजाम देना कबूल लिया. बापर्दा गिरफ्तार किया गया. अब उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर शिनाख्त कार्रवाई की जाएगी.

जोधपुर: बोरानाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में दो दिन पहले 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म मामले के आरोपी को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया गया. अब न्यायाधीश के सामने पीड़िता से शिनाख्त करवाने के बाद उसकी पहचान सामने आएगी.

डीसीपी पश्चिम विनीत बंसल ने बताया कि थाना क्षेत्र के बुझावड़ की सरहद पर 6 अगस्त की शाम युवती शौच के बाद लौट रही थी कि अज्ञात मोटर साइकिल चालक ने उसे पकड़ लिया. उससे दुष्कर्म किया. इसकी रिपोर्ट उसी रात दर्ज की गई. आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई. घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी भी नहीं थे. इसके लिए पूरे क्षेत्र की गहनता से पड़ताल की. पीड़िता के बताए हुलिए के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची.

पढ़ें:महिला से सामूहिक दुष्कर्म के 8 आरोपी बापर्दा गिरफ्तार, कराई जाएगी शिनाख्त परेड - JHALAWAR POLICE

सीसीटीवी से मिला सुराग: पीड़िता मूलत मध्यप्रदेश की रहने वाली है. वह बुझावड़ में कमठाणा मजदूर है. थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि पूरी पड़ताल में दूरदराज में सिर्फ एक सीसीटीवी मिला. उसमें पीड़िता के बताए हुलिए जैसा आदमी नजर आया. इस आधार पर सूचना जुटाई एवं परंपरागत तरीकों को अपनाते हुए एवं मुखबिर सक्रिय किए. ग्राम गंगाणा, बुझावड़ व आसपास डोर टू डोर सर्वे किया. हुलिये से मिलते जुलते सैकड़ों लोगों से गहनता से पूछताछ की. इसी दौरान कांस्टेबल राजू मीणा को मुखबिर से खास सूचना मिली.इस पर उसे दस्तयाब किया.

कबूला गुनाह: पुलिस घटना के 48 घंटे में अज्ञात आरोपी तक पहुंच गई. उसे दस्तयाब कर गहनता से पूछताछ की. आरोपी ने घटना को अंजाम देना कबूल लिया. बापर्दा गिरफ्तार किया गया. अब उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर शिनाख्त कार्रवाई की जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

INVESTIGATE THE AREA THOROUGHLYUNKNOWN YOUTH COMMITTED CRIMEजोधपुर में युवती से दुष्कर्मACTION OF JODHPUR POLICE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

मानसून सत्र : 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से! इस बार 10 से ज्यादा बिल रखे जाएंगे

Ground Report : पाठशाला की दीवारें दरकने लगीं, सरकारी स्कूल को घोषित किया गया 'जीवन के लिए असुरक्षित'

रक्षाबंधन पर रेलवे की विशेष तैयारी, यात्री भार को देखते हुए चलाई स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरी डिटेल

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.