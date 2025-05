ETV Bharat / state

बीकानेर में व्यापारी से 1 करोड़ की लूट का मामला, 20 हजार का इनामी आरोपी चूरू से गिरफ्तार

1 करोड़ की लूट का आरोपी पकड़ाया ( ETV Bharat Churu )

Published : May 27, 2025

चूरू : सदर थाना और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की लूट का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है. बीकानेर में करीब एक माह पहले बीछवाल थाना इलाके में व्यापारी से लूट की घटना हुई थी. इस मामले मे फरार चल रहे 20 हजार रुपए के इनामी आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है. सदर थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार ने बताया कि डीएसटी और पुलिस टीम ने सरदारशहर रोड पर रामपुरा गांव के पास से धोधलिया गांव निवासी किशन उर्फ़ कृष्ण को एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ रतननगर, राजलदेसर और सरदारशहर थाने में लूट, मारपीट और हथियारों की तस्करी के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

