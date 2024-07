ETV Bharat / state

नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल काठोर कारवास की सजा - Case of rape and kidnapping in Deeg

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 12 hours ago

दुष्कर्म के आरोपी को बीस साल की कैद ( PHOTO ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर. डीग जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 साल पहले घर में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि पुलिस थाना नगर में पीड़िता नाबालिग के पिता ने मामला दर्ज कराया कि नवंबर 2022 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री अपने घर के बाहर बने सड़क किनारे वाले कमरे में अकेली सो रही थी. रात 12 बजे आरोपी 25 वर्षीय रंजीत पुत्र मोहन नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया. आरोपी ने बेटी को अलग- अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. शिकायत पर नगर थाना पुलिस ने पीड़िता का बोर्ड से मेडिकल कराया. जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया.