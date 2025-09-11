ETV Bharat / state

विरोध-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता समेत कई लोगों पर लाठी चार्ज का आरोप, जानिए पूरा मामला

मौत पर हंगामा. विरोध-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस प्रदेश सचिव और मृतक के परिजनों पर पुलिस लाठी चार्ज का आरोप.

Protest in Bikaner
निजी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2025 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार को एक निजी अस्पताल के बाहर जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ. आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामनिवास कूकना और सहित अन्य लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया.

दरअसल, कुछ दिन पहले अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत होने और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पिछले दो दिनों से कांग्रेस नेता रामनिवास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. एक दिन पहले भी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने रामनिवास सहित अन्य लोगों को जबरन वहां से उठाया और बाद में वापस छोड़ दिया, लेकिन गुरुवार को एक बार फिर डूंगर कॉलेज से निजी अस्पताल तक पैदल मार्च करते हुए कूकना मृतक के परिजनों और अपने समर्थकों के साथ अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे.

पुलिस ने BNS 172 में लोगों को पकड़ा और सेरूणा ले जाकर छोड़ा है. - सौरभ तिवाड़ी, एएसपी सिटी.

पुलिस ने की समझाइश : दरअसल, अस्पताल के बाहर पहुंचे कांग्रेस नेता और अन्य लोगों से पुलिस ने देर तक समझाइश की, लेकिन कांग्रेस नेता अस्पताल को बंद करने और चिकित्सक को गिरफ्तार करने और उसकी प्रैक्टिस बंद करने सहित कई मांगों को लेकर अड़े हुए थे. आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी भांजी.

पढ़ें : भंवरी देवी मामला : वारिसान को नहीं मिले परिलाभ, अब अवमानना याचिका पर नोटिस

नहीं झुकेंगे, फिर करेंगे आंदोलन : कांग्रेस प्रदेश सचिव रामनिवास कूकना का कहना था कि जब तक प्रशासन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है और अस्पताल के खिलाफ बंद करने की कार्रवाई नहीं करती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEATH DUE TO NEGLIGENCENEGLIGENCE IN TREATMENTPOLICE LATHI CHARGEPROTEST IN BIKANER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

दिवाली पर मुंबई से बनारस और वडोदरा से गोरखपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, कोटा के यात्रियों को मिलेगा फायदा

फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा, मीडिया संस्थानों को रखना होगा फैक्ट चेक मैकेनिज्म: संसदीय समिति की सिफारिश

NASA की बड़ी खोज, मंगल ग्रह पर मिला जीवन के संकेतों वाला सैंपल!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.