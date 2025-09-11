ETV Bharat / state

विरोध-प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता समेत कई लोगों पर लाठी चार्ज का आरोप, जानिए पूरा मामला

बीकानेर: राजस्थान के बीकानेर में गुरुवार को एक निजी अस्पताल के बाहर जमकर विरोध-प्रदर्शन हुआ. आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामनिवास कूकना और सहित अन्य लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया.

दरअसल, कुछ दिन पहले अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत होने और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए पिछले दो दिनों से कांग्रेस नेता रामनिवास विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. एक दिन पहले भी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने रामनिवास सहित अन्य लोगों को जबरन वहां से उठाया और बाद में वापस छोड़ दिया, लेकिन गुरुवार को एक बार फिर डूंगर कॉलेज से निजी अस्पताल तक पैदल मार्च करते हुए कूकना मृतक के परिजनों और अपने समर्थकों के साथ अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे.