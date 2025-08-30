ETV Bharat / state

'गोरी' बनाने का झांसा देकर युवक ने पत्नी को जिंदा जलाया, अब मिली मौत की सजा

उदयपुर में पत्नी को जिंदा जलाने के जघन्य अपराध के लिए अदालत ने युवक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

एडीजे कोर्ट मावली (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2025 at 7:35 PM IST

उदयपुर: मावली की एक अदालत ने पत्नी की नृशंस हत्या के मामले में आरोपी पति किशन लाल उर्फ किशनदास को फांसी की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राहुल चौधरी ने इस मामले को पूरी मानवता के खिलाफ अत्यंत घिनौना अपराध करार देते हुए आरोपी को मृत्युदंड दिया है. साथ ही उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना और एक साल की कठोर कारावास की सजा भी दी गई है.

लोक अभियोजक दिनेश पालीवाल ने बताया कि यह पूरा मामला वल्लभनगर थाना क्षेत्र के नवानिया गांव का है. आरोपी किशन लाल अपनी पत्नी लक्ष्मी को उसके रंग को लेकर बार-बार 'काली और मोटी' कहकर ताने मारता था. गोरी होने की चाहत में लक्ष्मी ने पति की बातों पर विश्वास किया. 24 जून 2017 की रात किशनलाल ने पत्नी से कहा कि वह एक दवा लाया है, जिससे वह गोरी हो जाएगी.

लक्ष्मी ने वह दवा अपने शरीर पर लगाई. इसके बाद किशनलाल ने अगरबत्ती जलाकर उसके शरीर के पास लाकर आग लगा दी और बचा हुआ द्रव्य भी डाल दिया, जिससे आग तेजी से फैल गई. आग लगने के बाद किशन लाल डर के मारे भाग गया, जबकि घर के अन्य सदस्य आग बुझाने में लगे. गंभीर रूप से झुलसी लक्ष्मी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ने से पहले घटना की जानकारी मजिस्ट्रेट को दी. न्यायाधीश राहुल चौधरी ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का यह कृत्य समाज को झकझोर देने वाला है और इसे माफ नहीं किया जा सकता. आरोपी को आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.

