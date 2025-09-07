ETV Bharat / state

पढ़ाई-लिखाई के नाम पर नाबालिग को रखा घर में, फिर अपने घिनौने मंसूबे को लगातार देने लगा अंजाम!

दुमकाः जिला में गोपीकांदर थाना क्षेत्र के एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपने परिचित पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को अपने घर यह कहकर लाया था कि वह उसे पढ़ाई-लिखाई कराएगा. इसके बदले में नाबालिग घर के काम में हाथ बंटा देगी लेकिन उस व्यक्ति ने 13 साल की किशोरी के साथ लगातार यौन शोषण किया.

इस बीच जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया. इस बाबत पीड़िता की मां ने थाना में मामला दर्ज कराया है. जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

आरोपी को जेल, पीड़िता को भेजा गया अस्पताल

पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने दुमका के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के एक शख्स के खिलाफ एक लिखित आवेदन दिया. जिसमें उसने बताया कि शख्स ने मेरी बेटी को पढ़ाने लिखाने और काम कराने के नाम पर मेरी बेटी को 2020 में अपने घर लाया था. पिछले वर्ष 12 अक्टूबर 2024 को उसने खाना देने के बहाने मेरी बेटी को बुलाया और जबरदस्ती डरा-धमकाकर उसके साथ गलत काम किया.

फिर लगातार वह उसे जान से मार देने की धमकी देकर उसका यौन शोषण करने लगा. इस बीच मेरी बेटी जब साढ़े तीन माह की गर्भवती हो गई तो दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.