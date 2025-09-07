ETV Bharat / state

पढ़ाई-लिखाई के नाम पर नाबालिग को रखा घर में, फिर अपने घिनौने मंसूबे को लगातार देने लगा अंजाम!

दुमका में नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Accused man arrested for abusing minor girl in Dumka
गोपीकांदर थाना (Etv Bharat)
Published : September 7, 2025 at 8:23 PM IST

दुमकाः जिला में गोपीकांदर थाना क्षेत्र के एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपने परिचित पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को अपने घर यह कहकर लाया था कि वह उसे पढ़ाई-लिखाई कराएगा. इसके बदले में नाबालिग घर के काम में हाथ बंटा देगी लेकिन उस व्यक्ति ने 13 साल की किशोरी के साथ लगातार यौन शोषण किया.

इस बीच जब वह गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात करा दिया. इस बाबत पीड़िता की मां ने थाना में मामला दर्ज कराया है. जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

आरोपी को जेल, पीड़िता को भेजा गया अस्पताल

पाकुड़ जिला के महेशपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने दुमका के गोपीकांदर थाना क्षेत्र के एक शख्स के खिलाफ एक लिखित आवेदन दिया. जिसमें उसने बताया कि शख्स ने मेरी बेटी को पढ़ाने लिखाने और काम कराने के नाम पर मेरी बेटी को 2020 में अपने घर लाया था. पिछले वर्ष 12 अक्टूबर 2024 को उसने खाना देने के बहाने मेरी बेटी को बुलाया और जबरदस्ती डरा-धमकाकर उसके साथ गलत काम किया.

फिर लगातार वह उसे जान से मार देने की धमकी देकर उसका यौन शोषण करने लगा. इस बीच मेरी बेटी जब साढ़े तीन माह की गर्भवती हो गई तो दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

इस मामले में गोपीकांदर थाना की पुलिस ने मामला दर्ज करते ही तो त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी सुमित भगत ने बताया कि आरोपी को आज रविवार को जेल भेज दिया गया है. साथ ही पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है.

