बिहार के नवगछिया कोर्ट में पेशी के लिए आए चोर ने पहली मंजिल से लगाई छलांग, होमगार्ड ने फिल्मी स्टाइल में दबोचा

नवगछिया कोर्ट पेशी के दौरान एक आरोपी ने भागने के लिए इमारत से छलांग लगा दी है. हालांकि होमगार्ड जवान ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

NAUGACHHIA CIVIL COURT
आरोपी सोनू कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 5, 2025 at 9:25 AM IST

2 Min Read
पटना: बिहार के नवगछिया व्यवहार न्यायालय से चोरी के एक आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट की पहली मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश की है. इस दौरान उसे पकड़ने की फिराक में एक होमगार्ड सिपाही भी पहली मंजिल से कूद गया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं.

घटना का विवरण: इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का पुलिस बल चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपी सोनू कुमार को लेकर शनिवार को नवगछिया व्यवहार न्यायालय में पेशी के लिए आया था. पेशी के दौरान आरोपी सोनू कुमार ने मौका पाकर न्यायालय के प्रथम तल से नीचे कूदकर भागने का दुस्साहस किया.

होमगार्ड सिपाही ने लगाई छलांग: इसी बीच होमगार्ड सिपाही कुंदन कुमार सिंह ने चोर को पकड़ने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसी प्रथम तल से छलांग लगा दी. जिससे जमीन पर गिरने से सिपाही और चोर दोनों बुरी तरह घायल हो गए.

दोनों का इलाज जारी : घटना के बाद आनन-फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है. इस गंभीर चूक और भागने की कोशिश के मामले में आरोपी चोर सोनू कुमार के खिलाफ नवगछिया थाना में एक और नया केस दर्ज कर लिया गया है.

''चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी सोनू कुमार ने कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर छत से कूदकर भागने का प्रयास किया था. जिसे बीएचजी जवान ने खदेड़कर कोर्ट परिसर में ही पकड़ लिया. इस दौरान एक बीएचजी जवान मामूली जख्मी हुए हैं, इलाज चल रहा है''. - - धीरज कुमार, इस्माइलपुर थानाध्यक्ष

नवगछिया थाना में केस दर्ज: इस्माइलपुर थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि आरोपी सोनू का इलाज अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में चल रहा है. कोर्ट परिसर में पुलिस गिरफ्त से भागने के आरोप में पुअनि धीरेंद्र राय के बयान पर नवगछिया थाना में केस दर्ज कराया गया है.

PATNA NEWSBIHAR NEWSनवगछिया कोर्टआरोपी ने लगाई छलांगNAUGACHHIA CIVIL COURT

