बकरा चोरी करते पकड़े जाने पर मालिक को मारा चाकू, पिटाई में घायल आरोपी की मौत

पुलिस थाना डूंगला ( ETV Bharat Chittorgarh )

September 22, 2025

चित्तौड़गढ़: जिले के डूंगला थाना क्षेत्र के बक्शीखेड़ा उर्फ वजीराबाद गांव में रविवार रात एक मकान में बकरा चोरी करने घुसे व्यक्ति ने पकड़े जाने पर मकान मालिक को चाकू मार दिया. इस पर आरोपी को मकान मालिक और अन्य लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. इससे वह घायल हो गया. आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है. डूंगला थानाधिकारी अमृतलाल मीणा ने बताया कि रविवार रात थाना क्षेत्र के बक्शीखेड़ा उर्फ वजीराबाद गांव में यह घटना हुई. पालोद ग्राम पंचायत के बक्शीखेड़ा निवासी लालू मीणा का मकान खेत पर ही बना हुआ है, जो कि खुला है. बीती रात एक व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुसा और बकरा चोरी करके ले जाने लगा. इस दौरान परिवार पास में ही टीन शेड के नीचे सो रहा था. तभी मकान मालिक लालू मीणा (55) की नींद खुल गई. उन्होंने बकरा चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया और शोर मचाया. इस पर परिवार के अन्य सदस्य तथा पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे. इससे पहले ही चोरी के आरोपी ने लालू मीणा के पेट में चाकू से वार कर दिया था. इस दौरान आरोपी के साथ मारपीट भी हुई और काफी देर तक धक्का-मुक्की चली. पढ़ें: बकरा चोरी के आरोप में दो बच्चों को पेड़ से बांध कर पीटा, 6 गिरफ्तार