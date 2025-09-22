बकरा चोरी करते पकड़े जाने पर मालिक को मारा चाकू, पिटाई में घायल आरोपी की मौत
बकरा चोरी करने आए आरोपी ने मकानमालिक पर चाकू से वारकर दिया. गुस्साए लोगों ने आरोपी को पीट दिया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई.
Published : September 22, 2025 at 2:56 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के डूंगला थाना क्षेत्र के बक्शीखेड़ा उर्फ वजीराबाद गांव में रविवार रात एक मकान में बकरा चोरी करने घुसे व्यक्ति ने पकड़े जाने पर मकान मालिक को चाकू मार दिया. इस पर आरोपी को मकान मालिक और अन्य लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. इससे वह घायल हो गया. आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया है. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात की गई है.
डूंगला थानाधिकारी अमृतलाल मीणा ने बताया कि रविवार रात थाना क्षेत्र के बक्शीखेड़ा उर्फ वजीराबाद गांव में यह घटना हुई. पालोद ग्राम पंचायत के बक्शीखेड़ा निवासी लालू मीणा का मकान खेत पर ही बना हुआ है, जो कि खुला है. बीती रात एक व्यक्ति दीवार फांदकर घर में घुसा और बकरा चोरी करके ले जाने लगा. इस दौरान परिवार पास में ही टीन शेड के नीचे सो रहा था. तभी मकान मालिक लालू मीणा (55) की नींद खुल गई. उन्होंने बकरा चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया और शोर मचाया. इस पर परिवार के अन्य सदस्य तथा पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे. इससे पहले ही चोरी के आरोपी ने लालू मीणा के पेट में चाकू से वार कर दिया था. इस दौरान आरोपी के साथ मारपीट भी हुई और काफी देर तक धक्का-मुक्की चली.
पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल: चाकू के वार से घायल मकान मालिक लालू मीणा को डूंगला चिकित्सालय पहुंचाया गया. सूचना मिलने के बाद डूंगला थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. चोरी करने आए आरोपी को भी डूंगला चिकित्सालय पहुंचाया गया. वहां से चिकित्सक ने दोनों घायलों को चित्तौड़गढ़ रेफर कर दिया. चित्तौड़गढ़ से उन्हें सोमवार को उदयपुर रेफर किया गया. यहां चोरी के आरोपी की मौत हो गई. उसकी पहचान छिपा खेड़ा निवासी राधेश्याम बावरी के रूप में हुई है. पुलिस ने जिला चिकित्सालय के शवगृह में शव रखवाया है. परिजनों को सूचना दी है. परिजनों के आने के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई जाएगी. घटना को देखते हुए बड़ीसादड़ी पुलिस उपाधीक्षक देशराज कुलदीप मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया. मंगलवाड़ थानाधिकारी भगवान लाल को भी फिलहाल डूंगला थाने पर तैनात किया गया है. डूंगला थानाधिकारी अमृतलाल मीणा ने घटनास्थल का मुआयना कर लोगों के बयान दर्ज किए हैं.
एक से अधिक थे आरोपी: डूंगला थानाधिकारी ने बताया कि लोगों को आशंका है कि चोरी करने एक से अधिक व्यक्ति आए थे. गांव में रहने वाले भूरा मीणा के घर से भी बकरी की चोरी हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.