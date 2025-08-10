जबलपुर: हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि मुख्य आपराधिक आरोप में दोषमुक्त होने पर अभियुक्त को एसटी-एससी एक्ट के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने पॉक्सो तथा एससी- एसटी एक्ट के तहत याचिकाकर्ता को दिए गए दोहरे आजीवन कारावास सहित अन्य धाराओं के तहत दी गई सजा को निरस्त करने हुए उसे दोषमुक्त कर दिया.

आरोपी ने पॉक्सो व एससी- एसटी एक्ट में आजीवन कारावास, अपहरण की सजा को दी थी चुनौती

अपीलकर्ता कैलाश उर्फ बबलू यादव की तरफ से दायर अपील में पॉक्सो व एससी- एसटी एक्ट में आजीवन कारावास सहित अपहरण व अन्य धाराओं में सजा को चुनौती दी गई थी. अपील में कहा गया था कि सीधी जिले के चुरहट थाने में उसके खिलाफ 7 मार्च 2021 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि उसने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया. उसके खिलाफ एससी- एसटी एक्ट के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया था.

अपील की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि पीड़िता की बहन ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसके तीन बच्चे हैं. बड़ा बेटा 11 साल का है और तीनों बच्चों में दो से तीन साल का अंतर है. उसके पिता की आयु 70 साल है. पीड़िता उसकी छोटी बहन है और दोनों की उम्र में 3 साल का अंतर है.

पीड़ित ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह अपीलकर्ता के साथ स्वेच्छा से गई थी

पीड़ित मजदूरी का काम करने के लिए अपीलकर्ता के साथ सवैदा से दमोह गई थी. स्कूल रजिस्टर के अनुसार पीड़िता की जन्म तिथि 3 अप्रैल 2003 दर्ज है. स्कूल की टीचर ने स्वीकार किया है कि जन्म तिथि को काटा गया था. जन्म तिथि को काटने के बाद किसी प्राधिकारी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं. पीड़ित ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह अपीलकर्ता के साथ स्वेच्छा से गई थी. उसने बताया कि समग्र आईडी में उसकी बड़ी बहन की उम्र 22 साल है. उसे अपनी जन्मतिथि का ज्ञान नहीं है.

अपीलकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि बड़ी बहन का विवाह 18 वर्ष की आयु में हुआ हो तो भी वर्तमान में उसकी आयु 30 वर्ष होगी. उसके तीनों बच्चों में दो से तीन साल का अंतर है और बड़े बेटे की उम्र 11 साल है. बड़ी बहन और पीड़िता के उम्र में 3 साल का अंतर है. इसके अलावा स्कूल रजिस्टर के अनुसार जन्म तिथि का कोई दस्तावेज का उल्लेख नहीं है. रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि को काटा गया था.

युगलपीठ ने देश के अन्य हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए सुनाया आदेश

युगलपीठ ने देश के अन्य हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा कि छात्र रजिस्टर या माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि का कोई सत्यापन दस्तावेज नहीं होने पर उसके माता-पिता की जांच न कर ली जाए या जिस व्यक्ति की जानकारी पर प्रविष्टि की गई हो, उसकी जांच की जानी चाहिए.

पीड़िता अपनी स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई थी. अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी. अपीलकर्ता को पॉक्सो, अपहरण के तहत दोषमुक्त किया जाता है. साक्ष्य नहीं होने के कारण आरोपी को एससी- एसटी एक्ट के तहत दंडित किए जाने के आदेष को निरस्त करते हुए उसे तत्काल रिहा किए जाने का निर्देश दिया है.