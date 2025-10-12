ETV Bharat / state

बीसीसीएल आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट ऑफिसर पर गोली चलाने वाला पिस्टल के साथ गिरफ्तार, ड्राइवर ने की थी रेकी

धनबाद पुलिस ने इंदु आउटसोसिंग कंपनी के प्रबंधक गोपाल रेड्डी पर फायरिंग करने वाले अपराधी राहुल मंडल को गिरफ्तार कर लिया है.

Naushad Alam, DSP, Law and Order
नौशाद आलम, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 8:32 PM IST

धनबाद: इंदु आउटसोसिंग कंपनी के प्रबंधक गोपाल रेड्डी पर रंगदारी और कंपनी में वर्चस्व बनाने के लिए फायरिंग करने वाले अपराधी राहुल मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. राहुल मंडल की निशानदेही पर घटना में उपयोग किए गए हथियार और पिस्टल को पुलिस ने जब्त किया है. अपराधी ने मुनीडीह में 27 सितंबर को गोपाल रेड्डी पर हमला किया था.

लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि मुनीडीह ओपी क्षेत्र के रहने वाला राहुल कुमार मंडल ने इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी प्रबंधक गोपाल रेड्डी पर अपने लोगों के लिए रोजगार देने का दबाव डालने और रंगदारी करके पैसे उगाही के लिए फायरिंग की थी. घटना में कंपनी प्रबंधक गोपाल रेड्डी को जांघ के पिछले भाग में गोली लगी थी, जिसमें वे घायल हो गए थे. कंपनी प्रबंधक का ड्राइवर भी रेकी में शामिल था, जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी देते नौशाद आलम, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर (Etv bharat)

राहुल मंडल का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है. पुलिस और भी बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है: नौशाद आलम, डीएसपी, लॉ एंड ऑर्डर

आपको बता दें कि मुनीडीह पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर डीएवी मुनीडीह स्कूल रोड स्थित काली मंदिर के पास, बाइक सवार अपराधियों ने बीसीसीएल में संचालित इंदु आउटसोर्सिंग कंपनी के एक प्रोजेक्ट ऑफिसर गोपाल रेड्डी पर जानलेवा हमला किया था. घटना के फौरन बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद जांच में पुलिस ने प्रोजेक्ट ऑफिसर के ड्राइवर की मामले में संलिप्तता पाई थी.

