युवक पर जानलेवा हमला, शिकंजे में आया आरोपी - ATTACK ON YOUTH

कोडरमा में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है.

accused arrested who attacked youth with sharp weapon in Koderma
नवलशाही थाना भवन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 3:35 PM IST

कोडरमाः जिला के नवलशाही थाना क्षेत्र स्थित जमडीहा गांव में एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची के रिम्स रेफर किया गया है. घायल युवक की पहचान नवलशाही थाना क्षेत्र के बच्छेडीह निवासी सुरेंद्र यादव के रूप में की गई है.

इसको लेकर घायल युवक के द्वारा नवलशाही थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गयी है. थाना को दिए गए आवेदन में घायल सुरेंद्र यादव ने बताया है कि वह हाईवा चालक है और वह नवलशाही थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्रेशरों पर हाईवा से पत्थर की ढुलाई करता है. उसने बताया कि बीते दिनों उसने चमारों स्थित क्लस्टर मियां के क्रेशर में पत्थर की ढुलाई की थी.

जानकारी देते घायल युवक (Etv Bharat)

जिसको लेकर वह गुरुवार रात क्लस्टर मियां के क्रेशर पर अपने पैसे लेने गया हुआ था. उसने बताया कि उसके वहां पहुंचने से पूर्व ही संजय यादव नामक एक व्यक्ति व उसके कुछ लोगों द्वारा क्रेशर पर पहुंचते ही धारदार हथियार से हमला बोल दिया. उसने बताया कि वह किसी प्रकार से जान बचाकर वहां से भागा और घटना की सूचना अपने परिजनों को दी. जिसके बाद उसके परिजन वहां पहुंचे और घायल सुरेंद्र को सदर अस्पताल कोडरमा लेकर गए.

इस घटना की सूचना मिलते ही नवलशाही थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और घायल का बयान दर्ज करते हुए मामले की जांच में जुटे है. इधर घायल युवक गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक इलाज के बाद रांची के रिम्स रेफर किया गया है. इस घटना को लेकर नवलशाही थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आलोक में मामला दर्ज किया गया है. वहीं घटना को अंजाम देने वाले संजय यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी जानने में जुटी है कि आखिर घटना को अंजाम देने के पीछे वजय क्या रही.

