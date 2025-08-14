ETV Bharat / state

फर्जी स्टांप-मोहरें बनाने की 'फैक्ट्री' का पर्दाफाश; बीकॉम पास आरोपी गिरफ्तार; आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट पर बरेली पुलिस का एक्शन - FAKE STAMP SEALS EXPOSED

घर से काफी मात्रा में सरकारी और गैर सरकारी फर्जी मोहरें मिलीं, आरोपी बोला- मैंने लालच में चुना गलत रास्ता.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 5:27 PM IST

2 Min Read

बरेली : आर्मी इंटेलिजेंस बरेली यूनिट के इनपुट पर कोतवाली पुलिस ने फर्जी मोहरें, थंब प्रिंट क्लोन और फेक स्टांप बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के घर से काफी मात्रा में सरकारी-गैर सरकारी फर्जी मोहरें, थंब प्रिंट क्लोन और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं. आरोपी रुपये के लालच में यह फर्जीवाड़ा कर रहा था. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि फर्जी मोहरें बनवाने वाले कौन लोग हैं?, कहां-कहां इनका इस्तेमाल किया गया है?.

इंद्रा मार्केट के पास पुलिस ने आरोपी को पकड़ा : बरेली की कोतवाली पुलिस बुधवार की रात गश्त पर थी. इस दौरान बरेली की ही आर्मी इंटेलिजेंस से अहम जानकारी मिली. बताया गया कि एक व्यक्ति फर्जी रबर स्टांप बनाकर उसे बेचने जा रहा है. वह इंद्रा मार्केट से गुजर रहा है. इसके बाद पुलिस ने मौके से अमानुद्दीन (30) को गिरफ्तार कर लिया. वह थाना कोतवाली के नैनीताल रोड बड़ा पुल के पास का रहने वाला है. तलाशी में उसके पास से 34 गैर सरकारी और 10 सरकारी संस्थानों (आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस बरेली, कैंट बोर्ड बरेली, मुख्य चिकित्साधिकारी गौतम बुद्ध नगर) आदि की फर्जी मोहरें मिलीं.

रबर स्टांप बनाने की मशीन, लैपटॉप समेत कई उपकरण मिले : पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि पूछताछ में अमानुद्दीन ने बताया कि वह लंबे समय से अपने घर में ही सरकारी और गैर सरकारी फर्जी मोहरें बनाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहा था. पुलिस को उसकी घर की तलाशी में 18 अर्धनिर्मित मोहरें, 18 सरकारी अधिकारियों और 212 अर्ध सरकारी गैर सरकारी मोहरें, प्रिंट आउट, 173 फिंगरप्रिंट्स वाले पर्चे, 14 रबर के बने हुए थंब फिंगर क्लोन, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, रबर स्टांप बनाने की मशीन आदि उपकरण मिले. पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 318 (4) बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है.

अब पढ़िए आरोपी का कबूलनामा : आरोपी ने पुलिस को बताया कि 'पैसे के लालच में मैं बिना किसी रिकॉर्ड के फर्जी मोहरें बना रहा था. परिवार में मां, भाई और 7 साल का बेटा है. मैंने बीकॉम तक पढ़ाई की है. पत्नी की मौत के बाद मैंने यह रास्ता चुना. मोहर बनाने के सभी उपकरण मैंने घर पर ही रख रखे थे. मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं. लालच के कारण ही मैंने यह रास्ता चुना'.

यह भी पढ़ें : रेलवे और असम पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा; संभल में गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार

बरेली : आर्मी इंटेलिजेंस बरेली यूनिट के इनपुट पर कोतवाली पुलिस ने फर्जी मोहरें, थंब प्रिंट क्लोन और फेक स्टांप बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के घर से काफी मात्रा में सरकारी-गैर सरकारी फर्जी मोहरें, थंब प्रिंट क्लोन और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं. आरोपी रुपये के लालच में यह फर्जीवाड़ा कर रहा था. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि फर्जी मोहरें बनवाने वाले कौन लोग हैं?, कहां-कहां इनका इस्तेमाल किया गया है?.

इंद्रा मार्केट के पास पुलिस ने आरोपी को पकड़ा : बरेली की कोतवाली पुलिस बुधवार की रात गश्त पर थी. इस दौरान बरेली की ही आर्मी इंटेलिजेंस से अहम जानकारी मिली. बताया गया कि एक व्यक्ति फर्जी रबर स्टांप बनाकर उसे बेचने जा रहा है. वह इंद्रा मार्केट से गुजर रहा है. इसके बाद पुलिस ने मौके से अमानुद्दीन (30) को गिरफ्तार कर लिया. वह थाना कोतवाली के नैनीताल रोड बड़ा पुल के पास का रहने वाला है. तलाशी में उसके पास से 34 गैर सरकारी और 10 सरकारी संस्थानों (आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस बरेली, कैंट बोर्ड बरेली, मुख्य चिकित्साधिकारी गौतम बुद्ध नगर) आदि की फर्जी मोहरें मिलीं.

रबर स्टांप बनाने की मशीन, लैपटॉप समेत कई उपकरण मिले : पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि पूछताछ में अमानुद्दीन ने बताया कि वह लंबे समय से अपने घर में ही सरकारी और गैर सरकारी फर्जी मोहरें बनाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहा था. पुलिस को उसकी घर की तलाशी में 18 अर्धनिर्मित मोहरें, 18 सरकारी अधिकारियों और 212 अर्ध सरकारी गैर सरकारी मोहरें, प्रिंट आउट, 173 फिंगरप्रिंट्स वाले पर्चे, 14 रबर के बने हुए थंब फिंगर क्लोन, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, रबर स्टांप बनाने की मशीन आदि उपकरण मिले. पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 318 (4) बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है.

अब पढ़िए आरोपी का कबूलनामा : आरोपी ने पुलिस को बताया कि 'पैसे के लालच में मैं बिना किसी रिकॉर्ड के फर्जी मोहरें बना रहा था. परिवार में मां, भाई और 7 साल का बेटा है. मैंने बीकॉम तक पढ़ाई की है. पत्नी की मौत के बाद मैंने यह रास्ता चुना. मोहर बनाने के सभी उपकरण मैंने घर पर ही रख रखे थे. मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं. लालच के कारण ही मैंने यह रास्ता चुना'.

यह भी पढ़ें : रेलवे और असम पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा; संभल में गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCUSED ARRESTED FAKE SEALSARMY INTELLIGENCE BAREILLY POLICEFAKE STAMPS THUMB PRINT CLONESफर्जी स्टांप मोहर आरोपी गिरफ्तारFAKE STAMP SEALS EXPOSED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.