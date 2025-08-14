बरेली : आर्मी इंटेलिजेंस बरेली यूनिट के इनपुट पर कोतवाली पुलिस ने फर्जी मोहरें, थंब प्रिंट क्लोन और फेक स्टांप बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के घर से काफी मात्रा में सरकारी-गैर सरकारी फर्जी मोहरें, थंब प्रिंट क्लोन और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं. आरोपी रुपये के लालच में यह फर्जीवाड़ा कर रहा था. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि फर्जी मोहरें बनवाने वाले कौन लोग हैं?, कहां-कहां इनका इस्तेमाल किया गया है?.

इंद्रा मार्केट के पास पुलिस ने आरोपी को पकड़ा : बरेली की कोतवाली पुलिस बुधवार की रात गश्त पर थी. इस दौरान बरेली की ही आर्मी इंटेलिजेंस से अहम जानकारी मिली. बताया गया कि एक व्यक्ति फर्जी रबर स्टांप बनाकर उसे बेचने जा रहा है. वह इंद्रा मार्केट से गुजर रहा है. इसके बाद पुलिस ने मौके से अमानुद्दीन (30) को गिरफ्तार कर लिया. वह थाना कोतवाली के नैनीताल रोड बड़ा पुल के पास का रहने वाला है. तलाशी में उसके पास से 34 गैर सरकारी और 10 सरकारी संस्थानों (आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस बरेली, कैंट बोर्ड बरेली, मुख्य चिकित्साधिकारी गौतम बुद्ध नगर) आदि की फर्जी मोहरें मिलीं.

रबर स्टांप बनाने की मशीन, लैपटॉप समेत कई उपकरण मिले : पुलिस अधीक्षक नगर मानुष पारीक ने बताया कि पूछताछ में अमानुद्दीन ने बताया कि वह लंबे समय से अपने घर में ही सरकारी और गैर सरकारी फर्जी मोहरें बनाकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहा था. पुलिस को उसकी घर की तलाशी में 18 अर्धनिर्मित मोहरें, 18 सरकारी अधिकारियों और 212 अर्ध सरकारी गैर सरकारी मोहरें, प्रिंट आउट, 173 फिंगरप्रिंट्स वाले पर्चे, 14 रबर के बने हुए थंब फिंगर क्लोन, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, हार्ड ड्राइव, रबर स्टांप बनाने की मशीन आदि उपकरण मिले. पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 318 (4) बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है.

अब पढ़िए आरोपी का कबूलनामा : आरोपी ने पुलिस को बताया कि 'पैसे के लालच में मैं बिना किसी रिकॉर्ड के फर्जी मोहरें बना रहा था. परिवार में मां, भाई और 7 साल का बेटा है. मैंने बीकॉम तक पढ़ाई की है. पत्नी की मौत के बाद मैंने यह रास्ता चुना. मोहर बनाने के सभी उपकरण मैंने घर पर ही रख रखे थे. मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं. लालच के कारण ही मैंने यह रास्ता चुना'.

