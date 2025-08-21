ETV Bharat / state

उत्तराखंड के युवक की हरियाणा में निर्मम हत्या, लूट से इरादे से दिया गया अंजाम, 3 आरोपी गिरफ्तार - SAHIL BISHT MURDER CASE

हरियाणा में टिहरी गढ़वाल के रहने वाले साहिल बिष्ट की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार.

Sahil Bisht murder case
हरियाणा में टिहरी गढ़वाल के रहने वाले साहिल बिष्ट की हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार. (PHOTO- ETV Bharat)
देहरादून: हरियाणा के अंबाला जिले के शहजादपुर शहर में 13 अगस्त को हुई उत्तराखंड निवासी साहिल बिष्ट की हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने हत्या के 8वें दिन हत्यारों को गिरफ्तार किया. हरियाणा पुलिस के मुताबिक लूट का विरोध करने पर साहिल की हत्या की गई थी. पुलिस ने हत्या में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं इस मामले पर एक हफ्ते बाद भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीएम धामी ने 20 अगस्त को हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी से बात की थी.

हरियाणा के सीआईए-1 प्रभारी हरजिंदर के मुताबिक, शहजादपुर में स्टार हाईवे ढाबे पर काम करने वाले टिहरी गढ़वाल निवासी 30 वर्षीय साहिल बिष्ट की हत्या के मामले में टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सागर राणा, विकास, राहुल सभी निवासी शहजादपुर के रूप में हुई हैं. सागर राणा और विकास को पांच दिन के रिमांड पर लिया गया है. जबकि राहुल को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

घटना के बारे में बताते हुए सीआईए-1 प्रभारी हरजिंदर ने बताया कि 13 अगस्त को दो बाइक सवार चार बदमाशों ने साहिल बिष्ट, जो कि ढाबे पर काम करने के बाद अपने कमरे पर जा रहा था, को ढाबे से 200 मीटर की दूरी पर रोका और लूट का प्रयास किया. साहिल ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने साहिल से हाथापाई करते हुए उसकी छाती पर चाकू से हमला कर दिया.

चाकू लगते ही साहिल जमीन पर गिर गया. ये देख चारों बदमाश घबराकर भाग गए. इसके बाद खून से लथपथ साहिल ने किसी तरह भागकर ढाबे पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी. ढाबा स्टाफ और स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल साहिल को शहजाद सीएचसी लेकर गए. जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया. लेकिन पीजीआई पहुंचने से पहले ही साहिल ने दम तोड़ दिया और पीजीआई डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

वहीं हत्या के 7 दिन तक भी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 20 अगस्त को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साहिल बिष्ट की हत्या की घटना का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फोन पर बात की थी. इसकी जानकारी शासन ने एक्स पर पोस्ट के जरिए दी थी. सीएम धामी ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर दंड सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री सैनी से किया था.

इस पर हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वस्त किया था कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस को शीघ्र कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में हर संभव कदम उठाएगी. इस बातचीत के 24 घंटे भीतर साहिल के तीन हत्यारों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है.

