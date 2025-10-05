बिहार में डांस के लिए कोलकाता से बुलाई गई नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार
पटना में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में महिला समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 5, 2025 at 10:43 AM IST
पटना: बेऊर थाना क्षेत्र में बीते दिन हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें से एक महिला भी है. पुलिस के मुताबिक कोलकाता से नाबालिग लड़कियों को डांस प्रोग्राम के बहाने बुलाकर उनके साथ घिनौना कृत्य किया जाता था.
कोलकाता से लाई गईं थी नाबालिग लड़कियां: पुलिस जांच में सामने आया है कि दुर्गा पूजा पर कोलकाता के एक व्यक्ति से संपर्क कर लड़कियों को पटना लाया गया था. इन्हीं लड़कियों में से एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था. सुनियोजित साजिश के तहत लड़कियों को बुलाकर उनका शोषण करने की योजना पहले से रची गई थी.
तीन घंटे के भीतर सात आरोपी गिरफ्तार: घटना की सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) पटना भानु प्रताप सिंह के निर्देशन में बेऊर थानाध्यक्ष ने एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया था. गठित दल ने तत्परता दिखाते हुए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की और मात्र तीन घंटे के भीतर सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जरूरत पड़ने पर और गिरफ्तारियां होंगी.
वैज्ञानिक जांच के लिए FSL टीम बुलाई गई: पुलिस ने घटना स्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया है. टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए हैं. जिससे दुष्कर्म की पुष्टि और अपराधियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा सकें.
''घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने प्राथमिकता के आधार पर छापेमारी की और महज कुछ घंटों में ही सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा''. - भानुप्रताप सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी), पटना
आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस: फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आरोपी गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं. वहीं पीड़िता को चिकित्सकीय जांच और परामर्श के लिए भेजा गया है, ताकि उसे न्याय मिल सके और उसका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके.
ये भी पढ़ें-