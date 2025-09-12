ETV Bharat / state

चतरा में ओझा-गुणी के आरोप में व्यक्ति की हत्या, छह आरोपी गिरफ्तार

चतरा: जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के डहू पंचायत अंतर्गत खुटीटोला गांव में ओझा-गुणी का आरोप लगाकर अधेड़ की हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है. मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल 6 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है.

गिरफ्तार हत्यारों में खुटीटोला गांव निवासी अजय उरांव, कमलेश उरांव, विनय उरांव, चुरामन उरांव, कुंवर उरांव और मुकेश उरांव शामिल हैं. गिरफ्तार सभी हत्यारों ने मृतक धर्मदेव उरांव को ओझा-गुणी करने और उस पर ओझा-गुणी करने के आरोप में पहले पीटा और फिर उसकी जीभ काट दी.

जानकारी देते एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार (ईटीवी भारत)

कुछ घंटे बाद आधी रात को उसका अपहरण कर गांव के अखाड़े में ले जाकर बेरहमी से पीटा, जिससे धर्मदेव की मौत हो गई. धर्मदेव की मौत के बाद हत्यारों ने उसके शव को गांव के श्मशान घाट ले जाकर सबूत मिटाने की नीयत से रातोंरात जला दिया. पूरे गांव में दहशत का माहौल है. घटना के बाद मृतक धर्मदेव के परिजन हत्यारों के डर से घर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस उन्हें सुरक्षा के साथ वापस ले आई.