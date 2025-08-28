ETV Bharat / state

मंत्री को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बिहार से हुई गिरफ्तारी

झारखंड के दो मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की गिरफ्तारी हो गई है.

Bomb threats to ministers
गिरफ्तार आरोपी के साथ पुलिस (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 2:48 PM IST

गिरिडीह: सूबे के शिक्षा, नगर विकास, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी से जुड़ा वीडियो बुधवार को वायरल हुआ. इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और देर शाम को युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. युवक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है.

बताया जाता हैं कि बुधवार की सुबह सोशल मीडिया पर गिरिडीह के बाभनटोली - राजेंद्र नगर के रहने वाले एक युवक अंकित कुमार मिश्रा का वीडियो सामने आया. युवक द्वारा मंत्री सुदिव्य कुमार और मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. मामला पुलिस के संज्ञान में भी आया तो एसपी डॉ बिमल कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया.

जानकारी देते एसपी डॉ बिमल (ईटीवी भारत)

टीम में सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, साइबर डीएसपी आबिद खान, मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन, साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर भगत के अलावा अवर निरीक्षक प्रिनन, संजय कुमार, विक्रम कुमार, तकनीकी शाखा के जोधन कुमार, रंजन और शिवम को शामिल करते हुए छापेमारी की गई. टीम को आरोपित युवक का लोकेशन बिहार मिला. इसके बाद साइबर डीएसपी के साथ साइबर थानेदार और टेक्निकल टीम पटना पहुंची जहां से उसे गिरफ्तार किया गया.

गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने युवक की गिरफ्तारी की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आगे जांच चल रही हैं. प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता हैं कि इसका संबंध किसी बड़े गैंगस्टर से है. वैसे युवक के खिलाफ नगर थाना में पूर्व से मामला दर्ज है. वह अक्सर मारपीट की घटना में शामिल रहा था. उन्होंने बताया कि युवक से पूछताछ की गई है और कई जानकारी ली गई है.

