अपहरण करके दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर बनाए संबंध - ACCUSED ARRESTED FOR KIDNAPED MINOR

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 6, 2025 at 10:19 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 10:55 AM IST 2 Min Read

जशपुर : छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले 19वर्षीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.पुलिस ने लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया है और आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है.





26 मई को लापता हुई थी नाबालिग : एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने 3 जून 2025 को थाना तुमला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी 26 मई को घर से बिना बताए कहीं चली गई है. परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर धारा 137(2) बी.एन.एस. के तहत मामला कायम कर जांच शुरू की.



अपहरण करके दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

