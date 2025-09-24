ETV Bharat / state

बलरामपुर में पुलिस का खुलासा; यूट्यूब चैनल को हैक कर मांगे 8 लाख रुपये, बिहार के दो युवक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने दी जानकारी, अभियुक्तों के पास से एक आईफोन, एक एंड्रॉयड फोन बरामद.

पुलिस गिरफ्त में दो आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में दो आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 9:27 PM IST

बलरामपुर : जिले के देहात थाना एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने यूट्यूब चैनल हैक कर फिरौती मांगने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपियों के चैनल वापस करने के बदले 8 लाख रुपये की मांग की जा रही है, जिसके बदले 1 लाख 60 हजार रुपये ले भी चुके हैं.

पुलिस के मुताबिक, देहात कोतवाली के भीखपुर निवासी विनय कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह एक यूट्यूब चैनल चलाता है. जिसके लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर हैं. पीड़ित ने बताया कि उसका यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया है. चैनल वापस करने के बदले 8 लाख रुपये की मांग की जा रही है, जिसके बदले 1 लाख 60 हजार रुपये ले भी चुके हैं.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बुधवार को बताया कि शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम सेल एवं देहात थाना पुलिस को सक्रिय कर गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया. जिसके बाद आरोपियों को 8 लाख रुपये देने के बहाने कटिहार रेलवे स्टेशन बुलाया गया. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के रेलवे स्टेशन पर इंतजार के दौरान दो व्यक्ति आए, जिसे वादी ने अपने पास बुलाया. पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त मोहम्मद साहिल रजा एवं मोहम्मद शब्बीर रजा पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं. पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक आईफोन, एक एंड्रॉयड फोन बरामद किया है. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि चैनल से 3 से 4 लाख रुपये की कमाई हो जाती थी, लेकिन चैनल चलाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए डरा धमकाकर विनय को 8 लाख रुपये लेकर कटिहार आने को कहा था, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें : यूट्यूब चैनल हैक और वीडियो डिलीट होने पर आया यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया का रिएक्शन

