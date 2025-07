ETV Bharat / state

नूंह में पुरानी करेंसी के नाम पर ठगी करने का आरोपी गिरफ्तार, कई आरोपियों से हजारों की ठगी - CHEATING ON NAME OF OLD CURRENCY

नूंह: जिले की पिनगवां पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. सोशल मीडिया के माध्यम से पुराने सिक्कों और करेंसी के नाम पर साइबर ठगी के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान नूंह जिले के अकबरपुर थाना निवासी साहिल के रूप में की गई है. आरोपी के खिलाफ थाना पिनगवां में मामला दर्ज किया गया है. सोशल मीडिया से लोगों से बनाता था निशानाः नूंह जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी सहिल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पुराने सिक्के और नोट बेचने में रुचि रखने वाले भोले-भाले लोगों को निशाना बनाता था. वह लोगों से मोबाइल नंबर लेकर उनसे व्हाट्सएप पर संपर्क करता था और पुराने सिक्कों की खरीद-फरोख्त के नाम पर बात करता था. फिर आरोपी अपने खाते का क्यूआर कोड भेजकर टोकन मनी और फाइल चार्ज के नाम पर पैसों की मांग करता था.

मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामदः पुलिस ने बताया कि आरोपी लोगों से धोखाधड़ी कर उनके पैसे हड़प लेता था. अब तक इस नंबर के जरिए 69,845 रुपये की ठगी की शिकायत सामने आई है. आरोपी से एक धोखाधड़ी में प्रयुक्त मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है. गिरफ्तार साहिल को पुन्हाना अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी है ताकि और भी पीड़ितों और उसके नेटवर्क की जानकारी प्राप्त की जा सके. पुलिस ने लोगों से की अपील- लालच से बचेंः पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी ने पुराने सिक्कों या करेंसी के नाम पर किसी तरह की ठगी का सामना किया है, तो वह नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे लालच से बचें और किसी अनजान व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर न करें. ये भी पढ़ेंः-झज्जर से MBBS की पढ़ाई करने वाला राजस्थान निवासी छात्र गिरफ्तार, साइबर फ्रॉड के आरोप में धराया - MBBS STUDENT ARRESTED IN FRAUD