घर में घुसकर 15 साल की किशोरी से रेप की कोशिश, पुलिस ने मुठभेड़ में दबोचा

फिरोजाबाद: जिले के शिकोहाबाद में शनिवार को पुलिस ने मुठभेड़ में पॉक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया है. आरोपी ने घर में सो रही 15 साल की लड़की से रेप की कोशिश की थी. मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी.



जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के लगभग 4 बजे थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त नगला पोहपी रोड पर मौजूद है. मौके पर पहुंच कर पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में गोली लगी. घायल अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



वहीं, पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान ताज मोहम्मद उर्फ कदरुआ के रूप में हुई है, जो असुआ, थाना शिकोहाबाद का रहने वाला है. अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चल रहे मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत थाना शिकोहाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस टीम ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त ताज मोहम्मद उर्फ कदरुआ को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.



