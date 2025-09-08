फर्रुखाबाद में घर से दवा लेने निकली महिला को जलाकर मार डाला; पिता ने दर्ज कराया मुकदमा
पति करता है दिल्ली में नौकरी, युवक और उसके 5 दोस्तों पर हत्या का आरोप.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 2:24 PM IST
फर्रुखाबाद : दवा लेने के लिए घर से निकली महिला को रास्ते में जला दिया गया. पिता ने एक युवक और उसके 5 दोस्तों पर बेटी को जलाने का आरोप लगाया है. इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है.
मृतक महिला के पिता ने पुलिस को बताया है कि बेटी की शादी 2013 में की थी. दामाद मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और दिल्ली में नौकरी करता है. जबकि बेटी फतेहगढ़ के नेकपुर चौरासी में दो बच्चों के साथ रहती थी. 6 अगस्त को वह दवा लेने जहानगंज के गांव दरियावगंज गई थी. वहीं पर संदिग्ध हालत में झुलस गई थी. सूचना पर वह पहुंचे और बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के लिए रेफर कर दिया गया था. वहां बेटी की मौत हो गई.
पिता ने एक युवक और उसके दोस्तों पर आरोप लगाया है. तहरीर दी है कि आरोपी ने दोस्तों के साथ स्कूल के पीछे पेट्रोल डालकर जला दिया है. पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि पिता ने रविवार रात थाना जहानगंज में तहरीर दी है. इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है. अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगा दी गई हैं. जिन डॉक्टरों ने उपचार किया है, उनसे भी जानकारी ली गई है. डॉक्टरों को मौत से पहले महिला ने बताया है कि वह जल गई है. लेकिन, यह नहीं बताया कि किसने जलाया है.
