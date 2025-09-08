ETV Bharat / state

फर्रुखाबाद में घर से दवा लेने निकली महिला को जलाकर मार डाला; पिता ने दर्ज कराया मुकदमा

फर्रुखाबाद : दवा लेने के लिए घर से निकली महिला को रास्ते में जला दिया गया. पिता ने एक युवक और उसके 5 दोस्तों पर बेटी को जलाने का आरोप लगाया है. इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है.

मृतक महिला के पिता ने पुलिस को बताया है कि बेटी की शादी 2013 में की थी. दामाद मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और दिल्ली में नौकरी करता है. जबकि बेटी फतेहगढ़ के नेकपुर चौरासी में दो बच्चों के साथ रहती थी. 6 अगस्त को वह दवा लेने जहानगंज के गांव दरियावगंज गई थी. वहीं पर संदिग्ध हालत में झुलस गई थी. सूचना पर वह पहुंचे और बेटी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के लिए रेफर कर दिया गया था. वहां बेटी की मौत हो गई.