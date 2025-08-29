ETV Bharat / state

शराब से युवा पीढ़ी के बर्बाद होने का आरोप, ग्रामीणों ने खुद ही शराबबंदी का किया ऐलान - ACCUSATION OF RUINED YOUNG

धमतरी के आमगांव में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है.ग्रामीणों का आरोप है कि युवा पीढ़ी शराब से बर्बाद हो रही है.

Accusation of ruined Young generation by alcohol
शराब से युवा पीढ़ी के बर्बाद होने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2025 at 12:31 PM IST

धमतरी : आमगांव के ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट जाकर कलेक्टर और एसपी से गुहार लगाई है. ग्रामीणों ने गांव में अवैध शराब बिक्री बंद करने की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में शराब की बिक्री का असर छोटे बच्चों पर पड़ रहा है.बच्चे छोटी उम्र से ही नशे के आदी बनते जा रहे हैं.जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है. गांव वालों की माने तो उन्होंने अवैध शराब के खिलाफ कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है,लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई.


आमगांव के ग्रामीणों ने आवेदन के माध्यम से बताया कि हमारे ग्राम आमगांव में ग्राम सभा की आवश्यक बैठक आयोजित किया गया. ग्राम के व्यवस्थानुसार निर्णय लिया गया कि हमारे ग्राम में युवाओं में नशा शराब करते जा रहा है. जिससे ग्राम में अनेक प्रकार के झगड़ा लड़ाई, अनहोनी घटनाएं बढ़ती जा रही है. ग्राम में निर्णय लिया गया कि ग्राम में ग्रामीण व्यवस्थानुसार पूर्ण शराबबंदी की जाएगी. जिसमें शराब बनाना, बेचना, बिक्री करना, सेवन करते पाये जाने या किसी भी प्रकार से ग्रामीण व्यवस्था का उल्लंघन किए जाने पर दोषी व्यक्ति पर आर्थिक दंड लगेगा. इसके लिए ग्राम में मुनादी ग्राम कोटवार से करवाया जाएगा.

शराब से युवा पीढ़ी के बर्बाद होने का आरोप, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैं अपने गांव को अच्छे से रखना चाहती हूं. हमारे गांव में शराबबंदी के लिए जिलाधीश के पास ग्रामवासी के साथ आई हूं. हमारे गांव में छोटे-छोटे बच्चे 15 साल तक के बच्चे शराब पीकर अपने गांव की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं. बच्चे अपना भविष्य खराब कर रहे हैं. इससे पहले एसडीएम को भी ज्ञापन दिया गया है. वहां से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो मैं जिलाधीश महोदय के पास पहुंची हूं - कमित्रा ध्रुव,सरपंच

हम आमगांव में शराब बंद करने की मांग को लेकर आए हैं. गांव में बहुत से परिवार बेचते हैं किसी का नाम लेना उचित नहीं है. शराब से गांव का माहौल बिगड़ रहा है स्कूली बच्चे भी इसके जद में आ रहे हैं. सियावती ध्रुव,ग्रामीण

पिछले समय गांव में मोटरसाइकिल की चोरियां बढ़ गई थी. गांव में पिछले कई वर्षों से शराब बेचने और बनाने की शिकायत है.

गांव वालों ने आपस में बैठक करके निर्णय लिया है कि गांव में अब से शराब बिक्री नहीं होगी.इसके लिए जो भी गांव में शराब बनाते या बेचते पाया गया तो उसके ऊपर गांव वाले आर्थिक दंड लगाएंगे. यही नहीं शराब पीते पाये जाने पर भी संबंधित व्यक्ति को दंडित किया जाएगा - अख्तर हुसैन, पूर्व सरपंच

वहीं इस पूरे मामले में एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा कि पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

ग्रामीणों की शिकायत आई है,इस पर भी ध्यान देकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी - मणिशंकर चंद्रा,एएसपी

आपको बता दें कि गांव में लगातार शराब बनाने और बिक्री को लेकर अब ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है.ग्रामीणों ने इसके लिए ग्राम सभा की बैठक में निर्णय लिया है कि नशे के खिलाफ वो खुद कार्रवाई करेंगे. जिससे अब अवैध शराब बनाकर बेचने वालों की नींद उड़ी हुई है.वहीं कलेक्टर और पुलिस से भी ग्रामीणों ने मामले में दखल देने का आग्रह किया है.

