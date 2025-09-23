आर्युवेद में गंभीर बीमारियों का सटीक इलाज; राष्ट्रीय गुरू से जानिए डायबिटीज, पथरी सहित अन्य रोगों से बचने का उपाय
राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के द्वारा घोषित राष्ट्रीय गुरू बृज भूषण शर्मा ने ETV Bharat से खास की बातचीत.
Published : September 23, 2025 at 5:17 PM IST
मेरठः आयुर्वेद भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है. यह प्रणाली भारत में 5000 साल पहले उत्पन्न हुई थी. अन्य औषधीय प्रणालियों के विपरीत, आयुर्वेद रोगों के उपचार के बजाय स्वस्थ जीवनशैली पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है. आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर चार मूल तत्वों से निर्मित हैं, दोष, धातु, मल और अग्नि. आयुर्वेद में शरीर की इन बुनियादी बातों का अत्यधिक महत्व है. इन्हें आयुर्वेदिक उपचार के बुनियादी सिद्धांत’ कहा जाता है. दावा किया जाता है कि आयुर्वेद में सटीक इलाज और बिना साइड इफेक्ट होता है. ऐसे में हर साल चिकित्सा के हिंदू देवता धन्वंतरि के जन्मदिन पर 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है. 2016 में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरि की जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया था. ऐसे में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय भारत के राष्ट्रीय गुरू बृज भूषण शर्मा ने ETV Bharat से खास बातचीत में आर्युवेद का महत्व और इलाज के बारे में विस्तार से बताया.
आर्युवेद में जड़ से ठीक होती हैं बीमारियांः बृज भूषण शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद में महिलाओं से जुड़ी कई समस्याओं औऱ रोगों का सटीक उपचार किया जा सकता है. दूसरी पद्धतियों की तुलना में आर्युवेद में इलाज आसान है. उन्होंने कहा कि जितनी भी क्रोनिक डिजीज (Chronic Disease) होती हैं, उनका आयुर्वेद में उपचार किया जा सकता है. लीवर से संबंधित समस्या अगर शुरुआत की अवस्था में है तो तीन से 4 सप्ताह में ठीक हो जाएगी. आयुर्वेद की बताई पद्धति के अनुसार दवाइयों का सेवन करके समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है. आयुर्वेद बीमारी को सिर्फ दबाता नहीं है, बल्कि जड़ से ठीक करता है. आयुर्वेद की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हैं. आयुर्वेद की दवाएं प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती हैं, कोई दुष्प्रभाव शरीर पर ये नहीं छोड़ती हैं. मॉर्डन मेडिसिन में कुछ ही वर्षों में दवाई बदलती रहती हैं.
पथरी होने पर न खाएं बैंगन, टमाटर और पालकः बृज भूषण शर्मा का कहना है कि आहार-विहार और अपनी जीवन शैली से बहुत हद तक रोगों पर नियंत्रण और ठीक क़र सकते हैं. किसी रोगी को हाईपर एसिडिटी, पथरी है तो उसे खासतौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है. जिन्हें पथरी की शिकायत है, उन्हें बैंगन, टमाटर या पालक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सबसे स्टोन और भी बनते हैं.
रोज ये नियम करें फालो, बीमारी रहेगी दूरः बृज भूषण शर्मा का कहना है कि आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम अपनी दिनचर्या को बनाकर उसका पालन करें तो बीमारी नजदीक भी नहीं आएगी. सुबह जल्दी उठें, टहलें, सुबह सुपाच्य नाश्ता करने के साथ दूध पीएं. दोपहर में भारी भोजन न करें. शाम के समय तली भूनी चीजों से परहेज करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए. इसी प्रकार स्वयं को स्वच्छ रखना चाहिए, व्यायाम अवश्य करना चाहिए. इन छोटी छोटी बातों को केंद्र में रखकर अपनी काया को निरोगी रख सकते हैं. आयुर्वेद के मुताबिक वजन न बढ़ाएं, फास्ट फूड जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम ही हो तो बेहतर रहेगा.
आयुर्वेद की औषधियां नहीं बदलतींः शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबी यही है कि औषधि आज से 5000 वर्ष पूर्व थीं, वही आज भी चट्टान की तरह स्थिर है. इन्हीं औषधियों का इस्तेमाल करके रोगों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है. महिलाओं को जोड़ों के दर्द या अन्य समस्याओं से निपटने के लिए दूध, मटठा, दही, अखरोट औऱ मखाने आदि का सेवन करके कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं. छोले भटूरे, तले-भुने व्यंजन का सेवन कम से कम लें.
आर्युवेद में महिलाओं की बीमारी का सही इलाजः डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण हमारे जीवन शैली है. क्योंकि हम लोग खुद के लिए समय ही निकाल पा रहे हैं. अगर नियमित योग प्राणायाम और एक्सरसाइज के साथ साथ टहलने की आदत डालें तो शुगर पर काबू रखा जा सकता है. अगर शुगर की समस्या हो गई तो ये सारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है. उन्होंने बताया कि आयुर्वेद में महिलाओं की कई बीमारियों का उपचार संभव है. मासिक धर्म संबंधी समस्याओं से लेकर, स्वेत प्रदर, प्रसव के बाद की समस्याओं का उपचार, रजोनिवृत्ति संबंधी समस्याओं का उपचार से समाधान, योनि संक्रमण, यीस्ट संक्रमण और बैक्टीरियल वेजिनोसिस को ठीक करने में सहायक है. स्किन डिसऑर्डर (रक्त दोष) सका सटीक उपचार भी आयुर्वेद में संभव है. इसी प्रकार मूत्र विकार और PCOD आदि को बिलकुल ठीक आयुर्वेद में किया जा सकता है. नेत्र विकार के लिए भी आयुर्वेद में गुलाब जल को कारगर माना गया है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता.
इसलिए मनाया जाता आयुर्वेद दिवसः बृज भूषण शर्मा ने बताया कि जिस दिन भगवान धन्वंतरि अवतरित हुए थे, उस दिन को धनतेरस के तौर पर भी मनाते हैं. वे समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उसकी हर बार तिथि बदलती है. पीएम मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के लिए एक तिथि 23 सितंबर निर्धारित की और अब इसी दिवस में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है. आयुर्वेद के तमाम कैंप देश भर में आयुर्वेद से जुड़ी विधाओं के लगाए जाते हैं.
