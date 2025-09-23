ETV Bharat / state

आर्युवेद में गंभीर बीमारियों का सटीक इलाज; राष्ट्रीय गुरू से जानिए डायबिटीज, पथरी सहित अन्य रोगों से बचने का उपाय

मरीज की जांच करते राष्ट्रीय गुरू बृज भूषण शर्मा. ( Etv Bharat )

Published : September 23, 2025 at 5:17 PM IST

मेरठः आयुर्वेद भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है. यह प्रणाली भारत में 5000 साल पहले उत्पन्न हुई थी. अन्य औषधीय प्रणालियों के विपरीत, आयुर्वेद रोगों के उपचार के बजाय स्वस्थ जीवनशैली पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है. आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर चार मूल तत्वों से निर्मित हैं, दोष, धातु, मल और अग्नि. आयुर्वेद में शरीर की इन बुनियादी बातों का अत्यधिक महत्व है. इन्हें आयुर्वेदिक उपचार के बुनियादी सिद्धांत’ कहा जाता है. दावा किया जाता है कि आयुर्वेद में सटीक इलाज और बिना साइड इफेक्ट होता है. ऐसे में हर साल चिकित्सा के हिंदू देवता धन्वंतरि के जन्मदिन पर 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है. 2016 में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने धन्वंतरि की जयंती को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया था. ऐसे में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आयुष मंत्रालय भारत के राष्ट्रीय गुरू बृज भूषण शर्मा ने ETV Bharat से खास बातचीत में आर्युवेद का महत्व और इलाज के बारे में विस्तार से बताया. आर्युवेद में जड़ से ठीक होती हैं बीमारियांः बृज भूषण शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद में महिलाओं से जुड़ी कई समस्याओं औऱ रोगों का सटीक उपचार किया जा सकता है. दूसरी पद्धतियों की तुलना में आर्युवेद में इलाज आसान है. उन्होंने कहा कि जितनी भी क्रोनिक डिजीज (Chronic Disease) होती हैं, उनका आयुर्वेद में उपचार किया जा सकता है. लीवर से संबंधित समस्या अगर शुरुआत की अवस्था में है तो तीन से 4 सप्ताह में ठीक हो जाएगी. आयुर्वेद की बताई पद्धति के अनुसार दवाइयों का सेवन करके समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है. आयुर्वेद बीमारी को सिर्फ दबाता नहीं है, बल्कि जड़ से ठीक करता है. आयुर्वेद की दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हैं. आयुर्वेद की दवाएं प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती हैं, कोई दुष्प्रभाव शरीर पर ये नहीं छोड़ती हैं. मॉर्डन मेडिसिन में कुछ ही वर्षों में दवाई बदलती रहती हैं. राष्ट्रीय गुरू बृज भूषण शर्मा (Video Credit; ETV Bharat) पथरी होने पर न खाएं बैंगन, टमाटर और पालकः बृज भूषण शर्मा का कहना है कि आहार-विहार और अपनी जीवन शैली से बहुत हद तक रोगों पर नियंत्रण और ठीक क़र सकते हैं. किसी रोगी को हाईपर एसिडिटी, पथरी है तो उसे खासतौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है. जिन्हें पथरी की शिकायत है, उन्हें बैंगन, टमाटर या पालक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सबसे स्टोन और भी बनते हैं.