टेस्टिंग लैब्स की मान्यताओं के मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी, संशोधित शर्तों से बचा नहीं जा सकता - ACCREDITATION OF LABORATORIES

टेस्टिंग लैब्स की मान्यता संबंधित शर्तों को दी गई थी चुनौती, चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने दिया आदेश.

जबलपुर हाईकोर्ट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 10:31 AM IST

जबलपुर : टेस्टिंग लैब्स की मान्यताओं और संशोधित शर्तों को लेकर हाईकोर्ट की जबलपुर बैंच में सुनवाई हुई. दरअसल, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रयोगशाला मान्यता योजना के तहत संशोधित शर्तों को मनमाना करार देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिया है.

क्या है टेस्टिंग लैब की मान्यताओं का मामला?

दरअसल, ये याचिका वीनस परीक्षण व अनुसंधान प्रयोगशाला बीना, जिला सागर के मालिक प्रेम प्रकाश की ओर से दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रयोगशाला पुनर्गठन योजना तैयार की है, जिसमें यह शर्त शामिल है कि प्रयोगशाला को परीक्षण से संबंधित क्षेत्र जैसे यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या सूक्ष्मजैविक में आईएस,आईएसओ,आईईसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए. प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन निगम या अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन निगम की पूर्ण सदस्य होना चाहिए.

याचिका में कहा गया था कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 व उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत ऐसे निकाय से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है. बीआईएस एक राष्ट्रीय मानक निकाय है और प्रयोगशाला मान्यता के उद्देश्य से योजनाएं तैयार करने के लिए अधिकृत है. एपीएलएसी और आईएलएसी का देश में कोई कार्यालय नहीं है. इसके अलावा आईएस,आईएसओ,आईईसी की मान्यता प्रदान करने के लिए अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है. ऐसे में ऐसी शर्त लगाकर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है.

सरकार ने कहा, क्वालिटी बेहतर बनाए रखने के लिए संशोधन

याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि बीआईएस अधिनियम के तहत भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना की गई है. बीआईएस ने प्रयोगशालाओं के उच्च मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से यह शर्त शामिल की है. याचिकाकर्ता को एपीएलएसी या आईएलएसी की सदस्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. उन्हें केवल उस संस्थान से मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है, जो एपीएलएसी या आईएलएसी का सदस्य है.

कोर्ट ने याचिका की खारिज

सरकार की ओर से दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अपने आदेश मे कहा कि योजना को भारतीय प्रयोगशालाओं के मानक को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार करते हुए इस शर्त को शामिल किया गया है. ऐसे में संशोधित शर्त पर आपत्ति नहीं की जा सकती. युगलपीठ ने इसी के साथ याचिका को खारिज कर दिया

यह भी पढ़ें - आजीवन कारावास से मिली मुक्ति, पर गरीबी के चलते 5.5 साल और गुजारने पड़े जेल में

यह भी पढ़ें- गंभीर चोट न होने के बावजूद 307 का मामला, कोर्ट ने बताई अहम वजह

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWSTESTING LABORATORIES CASE HIGHCOURTMADHYA PRADESH HIGHCOURT NEWSACCREDITATION OF LABORATORIES

