अलीगढ़ में हाईवे लूटकांड का खुलासा; अकाउंटेंट ने भाई संग रची थी साजिश, 10.40 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार

दीपक और कृष्णा चढ़े पुलिस को हत्थे चढ़े ( Photo Credit: Hathras Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 13, 2025 at 4:23 PM IST 3 Min Read

हाथरस: अलीगढ़ में गुरुवार को मथुरा-बरेली हाईवे पर स्क्रैप व्यापारी के अकाउंटेंट से कार सवार 4 बदमाशों ने 10.40 लाख रुपये लूट लिये थे. शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गल्ला व्यापारी के अकाउंटेंट दीपक ने ही अपने मालिक की मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी. पुलिस को चकमा देने के लिए गढ़ी कहानी: गुरुवार को उसने पुलिस को यह कहानी सुनाई थी कि स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने हाईवे पर टक्कर मारकर उससे 10.40 लाख रुपये लूट लिये. इस लूट के खुलासे के लिए पुलिस ने तीन टीमें लगायी थीं. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अकाउंटेंट ने अपने भाई के साथ मिलकर रुपये हड़पने के लिए लूट की साजिश रची थी. जानकारी देते एसपी ग्रामीण अमृत जैन (Video Credit: Hathras Police) स्क्रैप कारोबारी से धोखाधड़ी का था प्लान: नगला भूरा हाथरस का रहने वाला दीपक पुत्र निरंजन सिंह, स्क्रैप कारोबारी अंकित के यहां अकाउंटेंट के रूप में नौकरी करता है. गुरुवार को दीपक बाइक पर सवार होकर 10.40 लाख रुपये लेकर हाथरस से मथुरा देने के लिए निकला था.