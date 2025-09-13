अलीगढ़ में हाईवे लूटकांड का खुलासा; अकाउंटेंट ने भाई संग रची थी साजिश, 10.40 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार
एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने कहा कि मथुरा-बरेली हाईवे पर स्क्रैप व्यापारी से स्कॉर्पियो कार सवार 4 बदमाशों ने लूट की कथित वारदात की थी.
हाथरस: अलीगढ़ में गुरुवार को मथुरा-बरेली हाईवे पर स्क्रैप व्यापारी के अकाउंटेंट से कार सवार 4 बदमाशों ने 10.40 लाख रुपये लूट लिये थे. शनिवार को पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गल्ला व्यापारी के अकाउंटेंट दीपक ने ही अपने मालिक की मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी.
पुलिस को चकमा देने के लिए गढ़ी कहानी: गुरुवार को उसने पुलिस को यह कहानी सुनाई थी कि स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने हाईवे पर टक्कर मारकर उससे 10.40 लाख रुपये लूट लिये. इस लूट के खुलासे के लिए पुलिस ने तीन टीमें लगायी थीं. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि अकाउंटेंट ने अपने भाई के साथ मिलकर रुपये हड़पने के लिए लूट की साजिश रची थी.
स्क्रैप कारोबारी से धोखाधड़ी का था प्लान: नगला भूरा हाथरस का रहने वाला दीपक पुत्र निरंजन सिंह, स्क्रैप कारोबारी अंकित के यहां अकाउंटेंट के रूप में नौकरी करता है. गुरुवार को दीपक बाइक पर सवार होकर 10.40 लाख रुपये लेकर हाथरस से मथुरा देने के लिए निकला था.
उसने बताया को बताया था कि गांव साथिनी के पास मथुरा-बरेली हाईवे पर स्कॉर्पियो कार सवार 4 बदमाशों ने उसकी बाइक रोकी और रुपयों का बैग लूटकर फरार हो गये. दीपक ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर थाना गोरई और इगलास की पुलिस पहुंची थी.
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से खुली पोल: एसपी ग्रामीण अमृत जैन, सीओ इगलास महेश कुमार और एसओजी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने स्कॉर्पियो कार सवार लुटेरों को ढूंढने के लिए हाइवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. मामले के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया.
मुनीम दीपक की कहानी निकली झूठी: एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि कई कैमरों की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद अकाउंटेंट दीपक की कहानी की पोल खुल गयी. पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की, तो उसने सच उगल दिया. उसने अपने भाई कृष्णा के साथ मिलकर स्क्रैप कारोबारी मालिक की गाढ़ी कमाई को हड़पने का प्लान बनाा था.
एसपी ग्रामीण अमृत जैन ने कहा कि 11 सितंबर की लूट के मामले में मुनीम दीपक और उसके भाई कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके साथ ही लूट की पूरी रकम भी बरामद कर ली गयी. आरोपियों के पास से एक बुलेट भी बरामद की गयी है.
