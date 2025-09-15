ETV Bharat / state

मैट्रिमोनियल साइट पर जज के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया; महिला नर्सिंग अफसर से की 59.50 लाख की ठगी, कानपुर में दंपती गिरफ्तार

डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने कहा, केजीएमयू की महिला अधिकारी 59.50 लाख रुपये की ठगी हुई थी. आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: Kanpur Police Media Cell
आरोपी विष्णु शंकर गुप्ता और उसकी पत्नी आयुषी गुप्ता गिरफ्तार (Photo Credit: Kanpur Police Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read
कानपुर: यूपी के कानपुर में एक शख्स ने मेट्रोमोनियल साइट पर जज आयुष्मान शंकर के नाम से फर्जी आईडी बनायी और महिला नर्सिंग अफसर से संपर्क किया. फिर उसे शादी का झांसा देकर 59.50 लाख रुपये की ठगी की.

पत्नी भी ठगी में थी शामिल: पीड़ित महिला ने कर्नलगंज थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति विष्णु शंकर गुप्ता और उसकी पत्नी आयुषी गुप्ता को उसके नवाबगंज स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनके पास से 42.50 लाख रुपये बरामद कर किये हैं.

जानकारी देते डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह (Video Credit: Kanpur Police Media Cell)

केजीएमयू की महिला नर्सिग अफसर से ठगी: आरोपी ने पीड़िता से शादी में एक करोड़ रुपये की लग्जरी कार लेने की बात कही थी. महिला ने उसे बताया था कि उसे अपनी सैलरी से 15 लाख रुपये सेविंग की है. विष्णु शंकर ने महिला के नाम से 45 लाख रुपये का पर्सनल लोन कराया. सारे रुपये खाते से निकलवाकर कानपुर मिलने के लिए बुलाया था.

अर्टिगा कार से उन्नाव से कानपुर आया था: शातिर अभियुक्त अपनी पत्नी को साथ लेकर अर्टिगा कार से उन्नाव से कानपुर आया था. रास्ते में उसने कार में लगी हुई नंबर प्लेट को बदल दिया. इतना ही नहीं उसने कार में लगे राजनीतिक पार्टी के झंडे और एडवोकेट के स्टीकर को भी हटा दिया.

Photo Credit: Kanpur Police Media Cell
कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता (Photo Credit: Kanpur Police Media Cell)

मूवी के बीच में बैग में रखे रुपये लेकर भागा: उसने अपनी पत्नी को रास्ते में ही उतार दिया. पीड़ित महिला अपने बैग में 59.50 लाख रुपये लायी थी. उसे मूवी देखने के बहाने सिनेमा घर में ले गया. वहां शातिर ठग बहाना बनाकर बैग में रखे 59.50 लाख रुपयों के साथ भाग निकला. महिला ने ठगी का अहसास होने पर कर्नलगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी नंबर ट्रैक किया: डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह बताया कि सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर को ट्रैक करके आरोपी विष्णु शंकर गुप्ता (42 वर्ष) को नवाबगंज में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया. इस ठगी में शामिल उसकी पत्नी आयुषी गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी के पास से 42.50 लाख रुपये नगद, एक मारुति सुजुकी अर्टिगा कार, एक आधार कार्ड और जज का फर्जी आई कार्ड, कानपुर बार एसोसिएशन का आई कार्ड और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं.


RS 59 LAKH FRAUD WITH NURSING STAFFACCOUNT CREATED ON MATRIMONIAL SITEACCOUNT CREATED WITH JUDGE NAMECOUPLE ARRESTED IN KANPUR

