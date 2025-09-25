अगले दो से तीन दिन में उत्तराखंड से विदा हो सकता है मानसून, कुछ जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट
इस बार मानसून ने उत्तराखंड में काफी तबाही मचाई है, राज्य के कई जिलों में प्राकृतिक आपदा आई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2025 at 7:01 PM IST
देहरादून: 90 दिनों से अधिक समय तक हिमालयी राज्य उत्तराखंड में सक्रिय रहने के बाद मानसून की विदाई दो-तीन दिन में हो सकती है. इस दौरान मानसून में हुई भारी बारिश ने उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में आपदा के रूप में भारी तबाही मचाई. लेकिन अब मानसून कमजोर पड़ रहा है. मौसम में हुए बदलाव की वजह से वातावरण में उमस भी बढ़ गई है.
अगले दो से तीन दिन में विदा हो सकता है मानसून: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में वर्षाकाल यानी मानसून की विदाई होनी शुरू हो जाएगी. हालांकि इस बार मानसून की विदाई निर्धारित समय से पहले हो सकती है. उत्तराखंड में 24 सितंबर को मानसून हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों से विदा हो गया है. आने वाले दो से तीन दिनों में मानसून उत्तराखंड से वापस जा सकता है.
दिनांक 25.09.2025 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/4TCfoWEm8j— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 25, 2025
उत्तराखंड में कमजोर पड़ा मानसून: मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर देखने को मिला है. हालांकि इस दौरान प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर रही हैं. कुमाऊं मंडल के थल में 23.5 मिलीमीटर मध्यम वर्षा दर्ज की गई है. इसी तरह कपकोट के लोहारखेत समेत पांच स्थानों में 12.0 मिलीमीटर हल्की वर्षा रिकार्ड की गई है.
शुष्क रहेगा मौसम: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में उत्तराखंड के कुछ स्थानों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वापसी की परिस्थितियां बन सकती हैं. हालांकि 25 से 27 सितंबर को मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग ,बागेश्वर चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में हल्की वर्षा और गर्जन के साथ बिजली चमकने का अनुमान जताया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.
दिनांक 25.09.2025 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/KtKi9Md35M— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) September 25, 2025
28 सितंबर के मौसम का हाल: 28 सितंबर को प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश की हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं, लेकिन उत्तराखंड के अन्य जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा. 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और गर्जन के साथ बिजली कड़कने का अनुमान है. इस दौरान राज्य के मैदानी जिलों में मौसम उमस भरा रहेगा. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया है.
इस बार मानसून ने जमकर कहर बरपाया: इस बार मानसून ने उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया. इसकी शुरुआत उत्तरकाशी जिले के धराली से हुई. अतिवृष्टि और बाढ़ ने पूरे धराली बाजार को नष्ट कर दिया. इसके बाद पौड़ी जिले में आपदा आई. पौड़ी के बाद चमोली जिले के थराली में आपदा का कहर बरपा था. इसी दौरान बागेश्वर में भी आपदा आई. रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार इलाके में भी आपदा आई. देहरादून जिले में भी बादल फटने से सहस्रधारा और मालदेवता इलाके में काफी नुकसान हुआ.
ये भी पढ़ें: