NCRB ने खोली पोल, बिहार में जेलों से लेकर आत्महत्या तक चौंकाने वाले आंकड़े

एनसीआरबी ने जो रिपोर्ट जारी किया है, उसमें बिहार के लिए कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी.

Published : October 1, 2025 at 9:05 PM IST

पटना : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की ताजा Prison Statistics India 2023 रिपोर्ट ने देशभर की जेलों में भीड़भाड़ और अंडरट्रायल कैदियों की स्थिति को गंभीरता से उजागर किया है. भारत में जेलों की औसत क्षमता 120% से अधिक उपयोग में है. बिहार की जेलें भी इस राष्ट्रीय तस्वीर का हिस्सा हैं, जहां 2023 में कैदियों की संख्या 2022 के मुकाबले और अधिक दर्ज की गई. बिहार की अधिकांश जेलों में क्षमता से कहीं अधिक कैदी बंद हैं, जिससे व्यवस्था और कैदियों दोनों पर दबाव बढ़ा है. बिहार में 59 जेल हैं जिसमें आठ सेंट्रल जेल हैं. बिहार के जेलों में क्षमता से 173 प्रतिशत अधिक बंदी हैं.

अंडरट्रायल कैदियों की संख्या बनी चुनौती : रिपोर्ट बताती है कि 2023 में देशभर में 70% से अधिक कैदी अंडरट्रायल हैं. बिहार में यह अनुपात और भी चिंताजनक है. 2022 में जहां अंडरट्रायल का अनुपात करीब 72% था, वहीं 2023 में यह 74% से अधिक पहुंच गया. इसका सीधा मतलब है कि न्यायिक प्रक्रिया की देरी और जमानत संबंधी चुनौतियां राज्य में और गंभीर हो रही हैं.

जेलों में मौतें और मानसिक स्वास्थ्य : PSI 2023 ने यह भी बताया कि जेलों में 'असामान्य मौतें' यानी आत्महत्या और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं. राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्या के मामले जेलों में अधिक हैं और बिहार भी इससे अछूता नहीं है. 2022 में बिहार की जेलों में आत्महत्या से हुई मौतें कम दर्ज थीं, लेकिन 2023 में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई.

सड़क हादसों में बिहार की स्थिति : Accidental Deaths & Suicides in India (ADSI) 2023 रिपोर्ट के अनुसार, पूरे देश में 2023 में करीब 4.44 लाख आकस्मिक मौतें दर्ज हुईं. इनमें सड़क हादसों का बड़ा हिस्सा है. बिहार में भी सड़क दुर्घटनाओं से मौतें बढ़ीं. 2022 की तुलना में 2023 में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों की संख्या लगभग 4% बढ़ी. यह स्पष्ट करता है कि ट्रैफिक प्रबंधन और सड़क सुरक्षा पर राज्य को और काम करने की जरूरत है.

प्राकृतिक आपदाओं का असर : बिहार प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से संवेदनशील राज्य है. 2023 में भी बिजली गिरने और बाढ़ जैसी घटनाओं से हुई मौतें राज्य के कुल आकस्मिक मौतों में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं. NCRB के आंकड़े बताते हैं कि प्राकृतिक कारणों से मरने वालों की संख्या 2022 की तुलना में 2023 में और बढ़ी. विशेषकर बिजली गिरने से मौतें बिहार में एक स्थायी चुनौती बन गई हैं.

आत्महत्या दर में बिहार की अलग तस्वीर : आत्महत्या से जुड़े आंकड़े 2023 की रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला पहलू रहा. पूरे देश में 2023 में आत्महत्या से 1.53 लाख मौतें हुईं, लेकिन बिहार में यह संख्या बहुत कम दर्ज हुई. 2022 में बिहार में केवल 702 मामले दर्ज हुए थे, जो राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बेहद कम थे. 2023 में भी स्थिति लगभग वैसी ही रही. NCRB के आंकड़े बताते हैं कि बिहार का आत्महत्या दर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे नीचे है.

किसान और मजदूर आत्महत्याएं : देशभर में आत्महत्या के मामलों में बेरोजगारी, आर्थिक संकट और किसान-मजदूर वर्ग का योगदान प्रमुख है. 2023 में किसानों और दैनिक मजदूरों की आत्महत्या का प्रतिशत राष्ट्रीय रिपोर्ट में काफी दर्ज हुआ. लेकिन NCRB 2023 ने यह भी बताया कि छात्रों और बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या में बढ़ोतरी हुई है. राष्ट्रीय स्तर पर छात्र आत्महत्या का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बिहार के आंकड़े इस तस्वीर से मेल नहीं खाते. 2022 और 2023 दोनों में बिहार में छात्र आत्महत्या के केस बेहद कम दर्ज हुए.

सड़क और ग्रामीण सुरक्षा पर फोकस : बिहार में 2023 के आकस्मिक मौतों के आंकड़े बताते हैं कि सड़क सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारी राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए. 2022 में भी सड़क हादसे और बिजली गिरने से बड़ी संख्या में मौतें हुई थीं. 2023 में यह समस्या और बढ़ गई है.

राष्ट्रीय बनाम बिहार की तस्वीर : जब राष्ट्रीय और बिहार के आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो अंतर साफ दिखता है. देश में जहां आत्महत्या दर लगातार बढ़ रही है, वहीं बिहार में आधिकारिक आंकड़े बेहद कम हैं. लेकिन जेलों और दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की स्थिति राष्ट्रीय औसत से अलग नहीं है. 2022 और 2023 दोनों वर्षों की तुलना बताती है कि बिहार को जेल सुधार और सड़क सुरक्षा पर तत्काल काम करने की जरूरत है.

जेल को सुधार गृह बनाने की जरूरत : बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने एनसीआरबी 2023 के प्रिजन स्टैटिसटिक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत में जेल का कॉन्सेप्ट था सुधार गृह के रूप में लेकिन यह कारागृह बनकर रह गया है. कारागृह में सजा दी जाती है. जेल से ओवरक्राउडिंग कम हो इसके लिए जरूरी है की जेल को सुधार गृह बनाया जाए.

''अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या बिहार में अधिक है तो इसमें शराब बंदी वाले कैदी अधिक हैं क्योंकि शराब बंदी कानून के तहत पकड़े जाने वाले जो बंदी होते हैं वह जेल में अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जाते हैं. बिहार में विधानसभा चुनाव है तो एक मुद्दा यह भी होना चाहिए कि बिहार के जेलों को सुधार गृह के रूप में डेवलप किया जाए.''- अभयानंद, पूर्व डीजीपी, बिहार

