राजस्थान देश का दूसरा सबसे युवा राज्य, लेकिन कामकाजी आयु वर्ग में पीछे, देखिए आंकड़े

SRS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में बच्चों की हिस्सेदारी अधिक है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है.

प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 12, 2025 at 6:27 PM IST

जयपुर: देश की जनसंख्या संरचना में बदलाव की स्पष्ट तस्वीर सामने आ रही है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच दशकों में बच्चों (0–14 वर्ष) की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है. वर्ष 1971 में यह अनुपात 41.2 प्रतिशत था, जो 1981 में घटकर 38.1 प्रतिशत और 2023 में मात्र 24.2 प्रतिशत रह गया. इसके विपरीत, 15–59 वर्ष आयु वर्ग की आबादी 66.1 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जो आर्थिक रूप से सकारात्मक संकेत है. वहीं 60+ आयु वर्ग की जनसंख्या भी बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 10.2 और पुरुषों का 9.2 दर्ज किया गया है. यह बदलाव जाहिर करता है कि भारत एक युवा देश से धीरे–धीरे बुजुर्ग होती आबादी की ओर बढ़ रहा है.

देश में दूसरा सबसे युवा राज्य: हालिया जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट (2023) में राजस्थान की स्थिति देश में विशिष्ट मानी गई है. राज्य में बच्चों (0–4 और 0–14 आयु वर्ग) की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है. विशेष रूप से 0–4 आयु वर्ग में राजस्थान दूसरे स्थान पर है. वर्ष 2023 में कुल जनसंख्या का 9.5 प्रतिशत हिस्सा 0–4 वर्ष के बच्चों का है. इसमें ग्रामीण इलाकों में यह 9.9 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 8.2 प्रतिशत दर्ज हुआ. बिहार 11.3 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है. इसके बाद राजस्थान (9.5%), मध्य प्रदेश (9.2%) और उत्तर प्रदेश (9.2%) आते हैं. तमिलनाडु (5.7%), पंजाब (6.0%) और केरल (6.2%) जैसे राज्यों में बच्चों की हिस्सेदारी काफी कम है. इसी तरह 0–14 आयु वर्ग में राजस्थान 27.6 प्रतिशत पर है, जो राष्ट्रीय औसत 24.2 प्रतिशत से कहीं अधिक है. बिहार 32 प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर है. दक्षिणी राज्यों में यह अनुपात बहुत कम है. तमिलनाडु में 18.2%, आंध्रप्रदेश में 19.3% और केरल में 20%.

SRS के आंकड़े
SRS के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

युवाओं की कमी, रोजगार की चुनौती: राजस्थान में कामकाजी आयु वर्ग (15–59 वर्ष) की हिस्सेदारी 63.4 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 66.1 प्रतिशत से कम है. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 70.8%, तेलंगाना 70.2% और आंध्रप्रदेश 70.1% के साथ सबसे आगे हैं. इसके उलट राजस्थान, बिहार (60.1%) के बाद देश में दूसरे सबसे निचले स्तर पर है. यह दर्शाता है कि बच्चों की हिस्सेदारी अधिक होने के बावजूद आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग की संख्या सीमित है, जिससे राज्य को रोजगार और कौशल विकास की दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे.

बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि: रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हिस्सेदारी 9.7% है, जबकि राजस्थान में यह 9% है. इसमें ग्रामीण इलाकों में 8.8% और शहरी इलाकों में 9.4% दर्ज हुई. दक्षिणी राज्यों में बुजुर्गों की हिस्सेदारी काफी अधिक है. केरल में 15.1%, तमिलनाडु में 14% और हिमाचल प्रदेश में 13.2%. वहीं, झारखंड और असम जैसे राज्यों में यह 7.6% है. राजस्थान राष्ट्रीय औसत से थोड़ा पीछे है, लेकिन बुजुर्ग आबादी में निरंतर बढ़ोतरी संकेत दे रही है कि राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं, पेंशन योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में अभी से काम करना होगा.

SRS के आंकड़े
SRS के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

शिक्षा और स्वास्थ्य का संतुलन: जनसंख्या के इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि राजस्थान को आने वाले समय में दोहरी चुनौती का सामना करना होगा. पहली चुनौती युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर और कौशल विकास की होगी. दूसरी ओर बुजुर्गों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य सुविधाओं, दीर्घकालिक देखभाल, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों की मांग बढ़ाएगी. सामाजिक कार्यकर्ता कमल टांक का कहना है, “भारत में बच्चों की घटती हिस्सेदारी और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या जनसांख्यिकीय संक्रमण का संकेत है. यह एक ओर ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ का अवसर देती है तो दूसरी ओर सामाजिक सुरक्षा की बड़ी चुनौती खड़ी करती है.”

बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि
बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि (ETV Bharat Jaipur)

कमल टांक का कहना है कि राजस्थान जैसे राज्यों के लिए नीति निर्धारकों को शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन योजनाओं में संतुलित निवेश करना होगा. बच्चों की संख्या अधिक है, इसलिए शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना आवश्यक है. साथ ही बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, जिससे दीर्घकालिक देखभाल, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को मजबूत करना होगा. यह बदलाव केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत में जनसंख्या संरचना का स्वरूप बदल रहा है.

