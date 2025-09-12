ETV Bharat / state

राजस्थान देश का दूसरा सबसे युवा राज्य, लेकिन कामकाजी आयु वर्ग में पीछे, देखिए आंकड़े

जयपुर: देश की जनसंख्या संरचना में बदलाव की स्पष्ट तस्वीर सामने आ रही है. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच दशकों में बच्चों (0–14 वर्ष) की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है. वर्ष 1971 में यह अनुपात 41.2 प्रतिशत था, जो 1981 में घटकर 38.1 प्रतिशत और 2023 में मात्र 24.2 प्रतिशत रह गया. इसके विपरीत, 15–59 वर्ष आयु वर्ग की आबादी 66.1 प्रतिशत तक बढ़ गई है, जो आर्थिक रूप से सकारात्मक संकेत है. वहीं 60+ आयु वर्ग की जनसंख्या भी बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गई है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 10.2 और पुरुषों का 9.2 दर्ज किया गया है. यह बदलाव जाहिर करता है कि भारत एक युवा देश से धीरे–धीरे बुजुर्ग होती आबादी की ओर बढ़ रहा है.

देश में दूसरा सबसे युवा राज्य: हालिया जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट (2023) में राजस्थान की स्थिति देश में विशिष्ट मानी गई है. राज्य में बच्चों (0–4 और 0–14 आयु वर्ग) की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से अधिक है. विशेष रूप से 0–4 आयु वर्ग में राजस्थान दूसरे स्थान पर है. वर्ष 2023 में कुल जनसंख्या का 9.5 प्रतिशत हिस्सा 0–4 वर्ष के बच्चों का है. इसमें ग्रामीण इलाकों में यह 9.9 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 8.2 प्रतिशत दर्ज हुआ. बिहार 11.3 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है. इसके बाद राजस्थान (9.5%), मध्य प्रदेश (9.2%) और उत्तर प्रदेश (9.2%) आते हैं. तमिलनाडु (5.7%), पंजाब (6.0%) और केरल (6.2%) जैसे राज्यों में बच्चों की हिस्सेदारी काफी कम है. इसी तरह 0–14 आयु वर्ग में राजस्थान 27.6 प्रतिशत पर है, जो राष्ट्रीय औसत 24.2 प्रतिशत से कहीं अधिक है. बिहार 32 प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर है. दक्षिणी राज्यों में यह अनुपात बहुत कम है. तमिलनाडु में 18.2%, आंध्रप्रदेश में 19.3% और केरल में 20%.

SRS के आंकड़े (ETV Bharat GFX)

युवाओं की कमी, रोजगार की चुनौती: राजस्थान में कामकाजी आयु वर्ग (15–59 वर्ष) की हिस्सेदारी 63.4 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 66.1 प्रतिशत से कम है. रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 70.8%, तेलंगाना 70.2% और आंध्रप्रदेश 70.1% के साथ सबसे आगे हैं. इसके उलट राजस्थान, बिहार (60.1%) के बाद देश में दूसरे सबसे निचले स्तर पर है. यह दर्शाता है कि बच्चों की हिस्सेदारी अधिक होने के बावजूद आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग की संख्या सीमित है, जिससे राज्य को रोजगार और कौशल विकास की दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे.