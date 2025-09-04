ETV Bharat / state

हिमाचल में भारी बारिश से मिलेगी राहत, जानें क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान - HIMACHAL WEATHER UPDATE

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल में अब भारी बारिश का दौर थमने जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में भारी बारिश से मिलेगी राहत
हिमाचल में भारी बारिश से मिलेगी राहत (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 7:35 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से फिलहाल राहत मिल गई है. मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 3 सितंबर तक जो इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी थी, वह अब खत्म हो चुकी है. यानी आने वाले दिनों में प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. 4 सितंबर से 9 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी.

जानें कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ?

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों तक कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला और बिलासपुर जैसे मध्य जिलों में रुक-रुक कर वर्षा होती रहेगी. इस दौरान कहीं-कहीं तेज बौछारें भी गिर सकती हैं, लेकिन भारी बारिश जैसा खतरा अब नहीं है. ऊपरी हिमाचल के किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा. यहां केवल कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. निचले जिलों में ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की बारिश हो सकती है.

हिमाचल में भारी बारिश से मिलेगी राहत (ETV Bharat)

भारी बारिश थमने से राहत

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी वर्षा ने प्रदेश के कई इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी थीं. मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने की घटनाएं सामने आईं. लेकिन अब जब भारी बारिश का दौर थम गया है तो राहत की स्थिति है. हालांकि, हल्की से मध्यम बारिश के चलते छोटे स्तर पर भूस्खलन और सड़कों पर कीचड़ की समस्या बनी रह सकती है.

7 और 9 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले 7 और 9 सितंबर तक आसमान अधिकतर समय बादलों से ढका रहेगा. बीच-बीच में धूप निकल सकती है, लेकिन प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा. यह बारिश जहां किसानों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है, वहीं पर्यटन गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकती है.

मौसम विभाग की एडवाइजरी

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अभी भी पूरी तरह से लापरवाह न हों. पहाड़ी रास्तों पर सफर करते समय अलर्ट रहें. नदियों और नालों के पास जाने से बचें.

ओवरऑल देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में अब भारी बारिश का खतरा टल गया है. 9 सितंबर तक प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा और आसमान अधिकतर समय बादलों से ढका रहेगा. इससे जहां किसानों को आंशिक राहत मिलेगी, वहीं पर्यटन पर भी इसका असर पड़ेगा. लोगों को फिलहाल सतर्क रहकर ही गतिविधियां करनी होंगी. क्योंकि पहाड़ों में कभी भी मौसम करवट बदल सकता है.

