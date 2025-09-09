ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आज राहत देगा मौसम, पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश के तेज से बहुत तेज होने का अनुमान लगाया है

UTTARAKHAND WEATHER FORECAST
उत्तराखंड मौसम समाचार (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2025 at 8:52 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कई दिनों बाद आज उत्तराखंड को बारिश से थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने आज 9 सितंबर के लिए जो अनुमान जारी किया है, उसके अनुसार आज उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकेगी. इसके साथ ही वर्षा के तीव्र दौर आ सकते हैं. राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए बारिश का आज कोई पूर्वानुमान नहीं है. मैदानी जिलों में सिर्फ बादल गरजेंगे और बिजली चमकेगी.

उत्तराखंड का 12 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान: इसके साथ ही मौसम विभाग ने 10, 11 और 12 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. 10 सितंबर को भी मौसम का 9 सितंबर जैसा ही पैटर्न रहेगा. 11 सितंबर को मौसम फिर करवट बदलेगा. इस दिन राज्य के पर्वतीय जिलों के साथ ही उधम सिंह नगर जिले में भी वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है.

12 सितंबर को पूरे राज्य में होगी बारिश: 12 सितंबर को मानसून पूरी तरह फिर से सक्रिय हो जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन राज्य के देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश के तेज से बहुत तेज दौर होने की संभावना है. राज्य के बाकी जिलों में भी बारिश होगी.

उत्तराखंड के बड़े शहरों का तापमान: उत्तराखंड के बड़े शहरों में सोमवार की तुलना में तापमान में हल्का बदलाव हुआ है. आज राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 29° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24° सेल्सियस है. ये कल से एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा है. हरिद्वार में सोमवार को अधिकतम तापमान 31° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24° सेल्सियस था. आज यहां अधिकतम तापमान 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस है. यानी हरिद्वार में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है.

सोमवार को उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर का अधिकतम तापमान 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस था. आज यहां भी एक-एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी के साथ अधिकतम तापमान 33° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27° सेल्सियस है. सोमवार को काशीपुर का अधिकतम तापमान 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस था. आज से एक डिग्री बढ़कर अधिकतम 33° सेल्सियस और न्यूनतम 27° सेल्सियस है. कल हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 29° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24° सेल्सियस था. आज यहां के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई है. न्यूनतम तापमान कल जैसा ही 24° सेल्सियस है.

वाडिया के वैज्ञानिकों के खुलासे से हलचल: गौरतलब है कि इस बार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कई जगह बहुत अधिक बारिश हुई है. इससे पहाड़ का जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया. अब वाडिया के वैज्ञानिकों ने एक नया खुलासा किया है. उनके अनुसार इस बार मानसून पहली बार हिमालय पार करके तिब्बत पहुंच गया है. इसे वो भविष्य के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं. क्योंकि मानसून के दौरान राज्य के पर्वतीय समेत निचले इलाकों में बारिश होती है. इसी मानसून से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती है. अगर मानसून हिमालय पार करते हुए तिब्बत पहुंच रहा है तो वो ऊपरी हिमालय में भी बारिश करेगा. इससे ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी.
ये भी पढ़ें: हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND RAIN ALERTMETEOROLOGICAL DEPARTMENTUTTARAKHAND WEATHER NEWSUTTARAKHAND WEATHER UPDATEUTTARAKHAND WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.