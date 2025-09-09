ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आज राहत देगा मौसम, पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना

उत्तराखंड का 12 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान: इसके साथ ही मौसम विभाग ने 10, 11 और 12 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है. 10 सितंबर को भी मौसम का 9 सितंबर जैसा ही पैटर्न रहेगा. 11 सितंबर को मौसम फिर करवट बदलेगा. इस दिन राज्य के पर्वतीय जिलों के साथ ही उधम सिंह नगर जिले में भी वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है.

देहरादून: कई दिनों बाद आज उत्तराखंड को बारिश से थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने आज 9 सितंबर के लिए जो अनुमान जारी किया है, उसके अनुसार आज उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ बिजली चमकेगी. इसके साथ ही वर्षा के तीव्र दौर आ सकते हैं. राज्य के मैदानी क्षेत्रों के लिए बारिश का आज कोई पूर्वानुमान नहीं है. मैदानी जिलों में सिर्फ बादल गरजेंगे और बिजली चमकेगी.

12 सितंबर को पूरे राज्य में होगी बारिश: 12 सितंबर को मानसून पूरी तरह फिर से सक्रिय हो जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन राज्य के देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश के तेज से बहुत तेज दौर होने की संभावना है. राज्य के बाकी जिलों में भी बारिश होगी.

उत्तराखंड के बड़े शहरों का तापमान: उत्तराखंड के बड़े शहरों में सोमवार की तुलना में तापमान में हल्का बदलाव हुआ है. आज राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 29° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24° सेल्सियस है. ये कल से एक डिग्री सेल्सियस बढ़ा है. हरिद्वार में सोमवार को अधिकतम तापमान 31° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24° सेल्सियस था. आज यहां अधिकतम तापमान 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस है. यानी हरिद्वार में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है.

सोमवार को उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर का अधिकतम तापमान 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस था. आज यहां भी एक-एक डिग्री सेल्सियस की बढ़ोत्तरी के साथ अधिकतम तापमान 33° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27° सेल्सियस है. सोमवार को काशीपुर का अधिकतम तापमान 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस था. आज से एक डिग्री बढ़कर अधिकतम 33° सेल्सियस और न्यूनतम 27° सेल्सियस है. कल हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 29° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24° सेल्सियस था. आज यहां के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोत्तरी हुई है. न्यूनतम तापमान कल जैसा ही 24° सेल्सियस है.

वाडिया के वैज्ञानिकों के खुलासे से हलचल: गौरतलब है कि इस बार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कई जगह बहुत अधिक बारिश हुई है. इससे पहाड़ का जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया. अब वाडिया के वैज्ञानिकों ने एक नया खुलासा किया है. उनके अनुसार इस बार मानसून पहली बार हिमालय पार करके तिब्बत पहुंच गया है. इसे वो भविष्य के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं. क्योंकि मानसून के दौरान राज्य के पर्वतीय समेत निचले इलाकों में बारिश होती है. इसी मानसून से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होती है. अगर मानसून हिमालय पार करते हुए तिब्बत पहुंच रहा है तो वो ऊपरी हिमालय में भी बारिश करेगा. इससे ग्लेशियर पिघलेंगे और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी.

